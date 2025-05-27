تغيير بسيط في العينين قد يكشف عن مدى دقة الذكريات... هذا ما كشفته دراسة جديدة

في دراسة جديدة، اختبر باحثو جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد نظرية ظهرت للمرة الاولى منذ أكثر من 50 عامًا، مفادها أن حدقة العين تتسع عند تذكّر الشخص لحادثة سابقة.



وفي التفاصيل، أراد الخبراء معرفة ما إذا كان اتساع حدقة العين يعكس أيضًا مدى وضوح ودقة الذكرى.



وقام الفريق بتجنيد 28 مشاركًا في المجر، وطلب منهم دراسة 80 كلمة غير شائعة.



وتم تتبع حجم حدقات عيون المشاركين طوال التجربة حيث كشف التحليل أنه عندما تعرّف الأشخاص على كلمة رأوها سابقًا، اتسعت الحدقات.

وقال الباحث آدم ألبي إن النتائج أشارت إلى أن العيون تعكس طبقتين من الذاكرة: الأولى هي الشعور العام بالألفة والثانية هي الدقة في التفاصيل المحددة.