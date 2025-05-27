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للمرة الـ31... النيبالي كامي ريتا شيربا يتسلّق إيفرست ويحطّم رقمه القياسي
منوعات
2025-05-27 | 09:00
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للمرة الـ31... النيبالي كامي ريتا شيربا يتسلّق إيفرست ويحطّم رقمه القياسي
وصل متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا إلى قمة جبل إيفرست للمرة الحادية والثلاثين، محطما بذلك رقمه القياسي في تسلق أعلى جبل في العالم، وفق وكالة "فرانس برس".
وجاء في بيان لشركة "سفن سميت تريكس" المنظمة لرحلته: "تهانينا للأسطورة كامي ريتا شيربا على تسلّقه جبل إيفرست بنجاح للمرة الحادية والثلاثين، وهو أعلى رقم لتسلق هذه القمة في التاريخ".
وأكدت "سفن سميت تريكس" أنّ "كامي ريتا شيربا لا يحتاج إلى تعريف. إنه ليس بطلا وطنيا في التسلق فحسب، بل هو رمز عالمي لجبل إيفرست نفسه".
وأشارت "سفن سميت تريكس" الثلاثاء إلى أنّ كامي ريتا كان يقود بعثة للجيش الهندي في تسلّقه الحادي والثلاثين، موضحة أنه "لم يصل إلى القمة بنفسه فحسب، بل قاد أيضا بقية أعضاء الفريق وأرشدهم".
وأكد مدير قسم تسلق الجبال والمغامرات في وزارة السياحة النيبالية هيمال غوتام أن الرقم القياسي الذي حققه كامي ريتا شيربا "يساهم في جعل قطاع تسلق الجبال النيبالي يصل إلى آفاق جديدة".
وكان كامي ريتا شيربا الذي يعمل مرشدا جبليا منذ أكثر من 20 عاما، قد تسلّق قمة ايفرست للمرة الأولى عام 1994 في رحلة استكشافية تجارية.
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