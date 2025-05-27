للمرة الـ31... النيبالي كامي ريتا شيربا يتسلّق إيفرست ويحطّم رقمه القياسي

وصل متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا إلى قمة جبل إيفرست للمرة الحادية والثلاثين، محطما بذلك رقمه القياسي في تسلق أعلى جبل في العالم، وفق وكالة "فرانس برس".



وجاء في بيان لشركة "سفن سميت تريكس" المنظمة لرحلته: "تهانينا للأسطورة كامي ريتا شيربا على تسلّقه جبل إيفرست بنجاح للمرة الحادية والثلاثين، وهو أعلى رقم لتسلق هذه القمة في التاريخ".



وأكدت "سفن سميت تريكس" أنّ "كامي ريتا شيربا لا يحتاج إلى تعريف. إنه ليس بطلا وطنيا في التسلق فحسب، بل هو رمز عالمي لجبل إيفرست نفسه".