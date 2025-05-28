الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تشبه الرضّع وبعضها يستطيع الرضاعة أو التبوّل... جدل كبير حول الاعتناء بالـ Reborn Doll (فيديو)
منوعات
2025-05-28 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تشبه الرضّع وبعضها يستطيع الرضاعة أو التبوّل... جدل كبير حول الاعتناء بالـ Reborn Doll (فيديو)
تنتشر في البرازيل ظاهرة اقتناء لعبة تُعرف بدمية الريبورن (reborn doll) وهي مصنوعة يدويا من السيليكون أو الفينيل وتشبه إلى حدّ كبير الرضّع الحقيقيين بتفاصيل عدة كالأوردة والدموع واللّعاب، حتى أن بعضها يستطيع الرضاعة أو التبوّل، في حين يصل سعرها إلى آلاف الدولارات.
خلال السنوات الأخيرة، حظيت هذه الظاهرة التي نشأت في الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الفائت، بنجاح متزايد في البرازيل.
وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة هذه السوق نحو 200 مليون دولار عام 2024، بحسب شركة "ماركت ريبورت أناليتيكس".
تبدّل غابي ماتوس (21 سنة) حفاضة "رافي" هامسة له بكلمات لطيفة.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول الشابة المقيمة في كامبيناس في ولاية ساو باولو جنوب شرقي البرازيل "لطالما أحببتُ الأطفال والدمى منذ صغري. وعندما اكتشفتُ هذا النوع من الفن، وقعتُ في غرامه".
أهداها والدها اول دمية ريبورن عندما كانت في التاسعة، وتحوز حاليا 22 منها. تستمتع بتحميمها ووضعها في السرير والعناية بها عندما تكون "مريضة"، تماما كما يفعل الأطفال مع ألعابهم التقليدية.
وتظهر كل هذه التفاصيل في مقاطع فيديو تنشرها الشابة عبر يوتيوب، حيث يتابع قناتها 1,3 مليون مشترك.
كانت تعليقات مستخدمي الإنترنت إيجابية جدا في البداية، لكن خلال الأسابيع الأخيرة تحوّلت إلى سلبية وبدأ عدد من رواد موقع التواصل يهاجم ماتوس.
وتقول "قيل لي إنّه ينبغي إرسالي إلى مستشفى للأمراض النفسية. يظنّ الناس أننا نعامل الدمى كما لو أنها أطفالنا، لكن هذا غير صحيح".
آخر الأخبار
منوعات
الرضّع
وبعضها
يستطيع
الرضاعة
التبوّل...
الاعتناء
Reborn
(فيديو)
التالي
نطق كلمته الأولى في عمر الـ7 أشهر فقط... طفل بريطاني يبهر العالم بذكائه
مباراة فريدة من نوعها... روبوتان يتلاكمان للمرة الأولى على حلبة والجمهور يتفاعل (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-05-08
طبيبة تدق ناقوس الخطر: احذروا التبول أثناء الإستحمام... والأسباب صادمة!
صحة وتغذية
2025-05-08
طبيبة تدق ناقوس الخطر: احذروا التبول أثناء الإستحمام... والأسباب صادمة!
0
أخبار دولية
2025-04-01
ترامب يشبّه إدانة مارين لوبن في فرنسا بمعاركه القضائية في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-04-01
ترامب يشبّه إدانة مارين لوبن في فرنسا بمعاركه القضائية في الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-04-29
النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: المؤشّر من الانتخابات البلدية الحالية أصفه بالـ"جيّد جدًا" وشعبيتنا كبيرة
آخر الأخبار
2025-04-29
النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: المؤشّر من الانتخابات البلدية الحالية أصفه بالـ"جيّد جدًا" وشعبيتنا كبيرة
0
فنّ
2025-04-05
إلتون جون يكشف عن معاناته مع فقدان البصر: "لا أستطيع القراءة أو مشاهدة التلفاز!"
فنّ
2025-04-05
إلتون جون يكشف عن معاناته مع فقدان البصر: "لا أستطيع القراءة أو مشاهدة التلفاز!"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:28
نطق كلمته الأولى في عمر الـ7 أشهر فقط... طفل بريطاني يبهر العالم بذكائه
منوعات
09:28
نطق كلمته الأولى في عمر الـ7 أشهر فقط... طفل بريطاني يبهر العالم بذكائه
0
منوعات
07:47
مباراة فريدة من نوعها... روبوتان يتلاكمان للمرة الأولى على حلبة والجمهور يتفاعل (فيديو)
منوعات
07:47
مباراة فريدة من نوعها... روبوتان يتلاكمان للمرة الأولى على حلبة والجمهور يتفاعل (فيديو)
0
منوعات
12:10
نجل هايدي كلوم يلفت الأنظار على السجادة الحمراء في ظهور نادر له (صور)
منوعات
12:10
نجل هايدي كلوم يلفت الأنظار على السجادة الحمراء في ظهور نادر له (صور)
0
منوعات
10:30
دمية "لابوبو" الشهيرة تثبت حضورها في مختلف المناسبات حول العالم... حتى في حفلات الزفاف!
منوعات
10:30
دمية "لابوبو" الشهيرة تثبت حضورها في مختلف المناسبات حول العالم... حتى في حفلات الزفاف!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-27
الدعم الإماراتي للبنان يتجلى بمشاركة وفد حكومي في منتدى التبادل المعرفي
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-27
الدعم الإماراتي للبنان يتجلى بمشاركة وفد حكومي في منتدى التبادل المعرفي
0
أخبار لبنان
2025-05-26
باسيل: فوز التيار في اتحاد بلديات المتن وبوادر انتصار في جزين..ولا نزال القوّة الكبرى
أخبار لبنان
2025-05-26
باسيل: فوز التيار في اتحاد بلديات المتن وبوادر انتصار في جزين..ولا نزال القوّة الكبرى
0
موضة وجمال
2025-05-19
ندى كوسا تستكمل جولتها في الهند... هذا ما نشرته (صور)
موضة وجمال
2025-05-19
ندى كوسا تستكمل جولتها في الهند... هذا ما نشرته (صور)
0
أخبار دولية
2025-05-25
اجتماع تستضيفه مدريد في سياق جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2025-05-25
اجتماع تستضيفه مدريد في سياق جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
المستشارُ الديبلوماسيّ للرئيس الإماراتيّ: هناك تغير كبير في المشهد السياسيّ في سوريا ولبنان
أخبار لبنان
07:50
المستشارُ الديبلوماسيّ للرئيس الإماراتيّ: هناك تغير كبير في المشهد السياسيّ في سوريا ولبنان
0
آخر الأخبار
07:11
الوفد الإماراتي يزور مستشفى رفيق الحريري برفقة وزير الصحة لبحث سبل الدعم والتطوير
آخر الأخبار
07:11
الوفد الإماراتي يزور مستشفى رفيق الحريري برفقة وزير الصحة لبحث سبل الدعم والتطوير
0
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
0
أخبار لبنان
04:54
تصاعد اعتراضات على دوريات اليونيفيل في الجنوب وسط الحديث عن القرار 1701 وسلاح حزب الله
أخبار لبنان
04:54
تصاعد اعتراضات على دوريات اليونيفيل في الجنوب وسط الحديث عن القرار 1701 وسلاح حزب الله
0
أخبار لبنان
03:40
سلام أمام الجالية في الامارات: مصرون على تحقيق الاصلاح والسيادة
أخبار لبنان
03:40
سلام أمام الجالية في الامارات: مصرون على تحقيق الاصلاح والسيادة
0
أخبار دولية
03:35
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية
أخبار دولية
03:35
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح
تقارير نشرة الاخبار
15:05
سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
2
أخبار لبنان
15:12
وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود
أخبار لبنان
15:12
وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود
3
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
4
فنّ
09:50
بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)
فنّ
09:50
بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)
5
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
6
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
7
أخبار دولية
13:31
السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران
أخبار دولية
13:31
السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران
8
صحف اليوم
01:03
«حزب الله» ممتعض من تصريحات سلام عن حصر السلاح (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:03
«حزب الله» ممتعض من تصريحات سلام عن حصر السلاح (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More