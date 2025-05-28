نطق كلمته الأولى في عمر الـ7 أشهر فقط... طفل بريطاني يبهر العالم بذكائه

مباراة فريدة من نوعها... روبوتان يتلاكمان للمرة الأولى على حلبة والجمهور يتفاعل (فيديو)

مباراة فريدة من نوعها... روبوتان يتلاكمان للمرة الأولى على حلبة والجمهور يتفاعل (فيديو)

نجل هايدي كلوم يلفت الأنظار على السجادة الحمراء في ظهور نادر له (صور)