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نطق كلمته الأولى في عمر الـ7 أشهر فقط... طفل بريطاني يبهر العالم بذكائه
منوعات
2025-05-28 | 09:28
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نطق كلمته الأولى في عمر الـ7 أشهر فقط... طفل بريطاني يبهر العالم بذكائه
أصبح طفل بريطاني صغير أصغر عضو على الإطلاق في جمعية منسا، أكبر وأقدم جمعية لذوي معدل الذكاء المرتفع في العالم.
وفي التفاصيل، انضم جوزيف هاريس-بيرتيل رسميًا إلى نادي النخبة في عمر السنتين و182 يومًا فقط.
وأثار الطفل إعجاب الجمعية بعد أن نطق بكلمته الأولى في عمر السبعة أشهر فقط.
وأوضحت والدته، الدكتورة روز هاريس-بيرتيل: "نطق كلمته الأولى في عمر الـ7 أشهر، وقرأ كتابه الأول بصوت عالٍ وهو يبلغ من العمر سنة".
وفي سن الثانية، كان يقرأ جوزيف بصوت عالٍ بطلاقة لمدة عشر دقائق متواصلة، ويستطيع العد حتى عشرة بخمس لغات، ويستطيع العد تصاعديًا وتنازليًا لأكثر من مئة.
وقالت والدة جوزيف إن اهتماماته واسعة ومتنوعة، وهو دائمًا حريص على تعلم المزيد ويحب التحدي.
ويُذكر أن معدل ذكاء الفرد يجب أن يكون 132 على الأقل للتأهل إلى منسا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
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