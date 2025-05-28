في مشهد مرعب... جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الألب انفصل عن مساره والنتيجة كارثية (فيديو)

ذكرت السلطات السويسرية أن جزءا ضخما من نهر جليدي في جبال الألب السويسرية انفصل عن مساره بعد ظهر اليوم الأربعاء مسببا سقوط كتل ضخمة من الجليد والطين والصخور التي طمرت جزءا كاملا من قرية جبلية أخلتها السلطات هذا الشهر بسبب خطر الانهيار الصخري.



وقال مسؤولون إن شخصا واحدا في عداد المفقودين حاليا.



وأظهرت لقطات من طائرة مسيرة بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية كتلا ضخمة من الطين والتربة تغطي بالكامل جزءا من قرية بلاتن والنهر الذي يمر عبرها وضفتي أحد الأودية على مشارف القرية.



وقال ماتياس إبنر المتحدث باسم السلطات المحلية في منطقة فاليه جنوب غرب البلاد "تدفقت كمية هائلة من المواد إلى الوادي".



وأضاف إبنر أن بلاغا ورد عن فقدان أحد الأشخاص.