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بالسلاح والمخدرات حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب... "Peppa Pig" المظلمة تنشر الرعب بين الأطفال

منوعات
2025-05-30 | 08:32
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بالسلاح والمخدرات حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب... &quot;Peppa Pig&quot; المظلمة تنشر الرعب بين الأطفال
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بالسلاح والمخدرات حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب... "Peppa Pig" المظلمة تنشر الرعب بين الأطفال

يحذر الخبراء الآباء من محتوى يُعرف باسم "بيبا بيغ المظلمة" (Dark Peppa Pig) بعد انتشار مقاطع فيديو مرعبة على الإنترنت تستهدف الأطفال وتثير رعبهم.

وتحصد شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بيبا بيغ" مشاهدات كثيرة على موقع يوتيوب من قبل الأطفال، لكن بعض الأشخاص المنحرفين استغلوا شهرة الشخصية لإنتاج نسخ ضارة من البرنامج، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأحد المقاطع الذي يحمل عنوان MLG Peppa Pig (PARODY) تجاوز 18 مليون مشاهدة، وتُظهر الشخصية وهي تحمل بندقية رشاشة. في حين أن فيديو آخر بعنوان "Peppa does Drugs" يُظهر الشخصية وهي تتعاطى الكوكايين.

وقد أكد متحدث باسم يوتيوب أن هذه المقاطع قد أُزيلت، لكن يُخشى أن يكون الملايين من الأطفال قد تعرضوا لها بالفعل.

وقال المتحدث لصحيفة ميرور: "لقد أزلنا كلا الفيديوهين من يوتيوب وأغلقنا القناة التي نشرتهما لانتهاكها سياسات سلامة الأطفال التي نطبقها بصرامة."

وظاهرة "بيبا بيغ المظلمة" بدأت بالظهور لأول مرة في عام 2017، عندما كشفت تحقيقات هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن مئات المقاطع الضارة على يوتيوب، والتي بدت وكأنها حلقات من البرنامج الشهير لكنها احتوت على محتوى مرعب للأطفال.

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