"تعتقد أن الجميع أغبياء"... حيلة غذائية تضع ميغان ماركل في مرمى الانتقادات!

أثارت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، حيرة الجمهور بعد مشاركتها أحدث حيلها في المطبخ في مقطع فيديو لم يُعرض من قبل من برنامجها على نتفليكس، "مع حبي، ميغان".

ونشرت ماركل عبر حسابها على إنستغرام يوم الجمعة الماضي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقطع الأناناس وتشرح الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.

وقالت ماركل: "للحصول على قضمة صغيرة مثالية من الأناناس، عليك اتباع الإسفين أو جوانب الفاكهة".

وانتقد المتابعون حيلة ماركل معتبرين أنها موجودة منذ سنوات وتنتشر بانتظام على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وبينترست.

وكتب أحد الأشخاص: "ستعلمكم ميغان كيفية تقشير الموز في الحلقة القادمة"، بينما علّق آخر: "تعتقد أن الجميع أغبياء، وهي الوحيدة التي تعرف كل هذه الحيل المذهلة، سأبلغ الخمسين من عمري، وأنا أعرف ذلك منذ صغري".

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