تجنبوا لمسها بكثرة... مضيفة طيران سابقة تكشف: هذه هي الأماكن الأكثر قذارة في الطائرة!

كشفت جين هوكس، مضيفة الطيران السابقة في الخطوط الجوية البريطانية، عن المناطق الأكثر قذارة في الطائرة.وقالت هوكس إن "طاولات الطعام، ومساند الأذرع، والمقاعد، ومساند الرأس هي الأماكن الأكثر قذارة وتلوثاً في الطائرة".ونصحت هوكس المسافرين باستخدام معقم اليدين خلال رحلتهم وتجنب لمس أي منطقة إلا بعد تعقيمها.كما قالت هوكس إن الطائرة تُمسح سطحياً بين الرحلات ثم تُرتب بسرعة من قبل طاقم الطائرة، مضيفةً أن "الطائرات لا تنظف بشكل عميق إلا بعد إدخالها للصيانة".