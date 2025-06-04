للمرة الأولى منذ عام 2022... ميغان ماركل تكشف ملامح وجه ابنتها "ليليبيت" في صورة مؤثرة

شاركت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، واحدة من أوضح الصور لابنتها الأميرة ليليبيت منذ عام 2022، وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الرابع، عبر منشور مؤثر على حسابها في إنستغرام.

وعلى غير عادتها، إذ تحرص ميغان على حماية خصوصية طفلتها من خلال نشر صور تُظهرها من الخلف فقط، ظهرت ليليبيت في هذه المناسبة بوضوح جزئي، حيث يمكن رؤية عينيها وجزء من وجهها العلوي، بينما كانت ذراعا ميغان تغطيان فمها وأنفها أثناء عناق دافئ جمع بين الأم وابنتها.

ونشرت ميغان صورة بالأبيض والأسود ظهرت فيها وهي تحتضن ليليبيت، التي جلست على حجرها، بينما بدا شعرهما يتطاير بفعل الرياح في لحظة عفوية.

كما شاركت صورة ثانية عادت بها إلى عام 2021، تُظهرها وهي تحتضن مولودتها حديثة الولادة ليليبيت بعد ولادتها بفترة قصيرة، في لقطة حنونة ومليئة بالعاطفة.

وجاء التعليق على الصور في منتصف الليل بتوقيت كاليفورنيا، حيث كتبت ميغان: "عيد ميلاد سعيد لفتاتنا الجميلة! منذ أربع سنوات، دخلت حياتنا، وكل يوم منذ ذلك الحين أصبح أكثر إشراقاً وجمالاً بفضلها. شكراً لكل من أرسل محبته واحتفل بهذا اليوم المميز!".

وتجدر الإشارة إلى أن ميغان وهاري لم يشاركا أي صورة رسمية لوجه ليليبيت منذ عيد ميلادها الأول في حزيران 2022، والذي تم الاحتفال به في نزهة خاصة في Frogmore Cottage بمدينة وندسور.

ووُلدت ليليبيت، التي سُمّيت تيمناً بجَدّتها الكبرى الملكة إليزابيث الثانية، في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، بعد أن قرر والداها التخلي عن الحياة الملكية والانتقال للإقامة في الولايات المتحدة.