مأساة في الهند: وفاة أكثر من 10 أشخاص في تدافع خلال احتفالات بلقب الدوري للكريكيت

لقى 11 شخصا على الأقل حتفهم في تدافع وقع الأربعاء في مدينة بنغالورو الهندية أثناء احتفال حشد غفير بفوز فريقهم المحلي للكريكيت، بحسب ما أعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارامايا.

وخرج مشجعو الكريكيت المبتهجون للاحتفال والترحيب بعودة أبطالهم، فريق رويال تشالنجرز بنغالورو، بعد فوزه على فريق بنجاب كينغز في نهائي الدوري الهندي الممتاز للكريكيت مساء الثلاثاء.

لكن نشوة الحشود الغفيرة انتهت بكارثة، حيث وصفها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنها "مفجعة جدا".

وقال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارامايا، إن "11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون" في التدافع، مضيفا للصحافيين "لم يتوقع أحد هذا الحشد الضخم"، لكنه أوضح أنه تم نشر جميع قوات شرطة المدينة المتاحة.

ويتسع الملعب لـ35 ألف شخص فقط، لكن ما بين 200 و300 ألف شخص حضروا الاحتفالات.

وتابع أنه تم إلغاء موكب النصر الذي كان من المقرر أن ينظمه الفريق الفائز، إذ توقعت السلطات حشدا لا يمكن السيطرة عليه.

وقال سيدارامايا الذي أمر بفتح تحقيق في الوفيات: "لقد طمست آلام هذه المأساة فرحة النصر"، مضيفا "ما كان ينبغي أن تحدث هذه المأساة، فنحن مع الضحايا".

وقال نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، دي كيه شيفاكومار، إن "مئات الآلاف" قد تدفقوا إلى الشوارع، وإن الشرطة "تواجه صعوبة بالغة".

وأظهرت القنوات التلفزيونية رجال الشرطة يسرعون مبتعدين عن الحشود وهم يحملون أطفالا صغارا بين أذرعهم، وقد بدا عليهم الإغماء.

وكالة فرانس برس