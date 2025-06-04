الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مأساة في الهند: وفاة أكثر من 10 أشخاص في تدافع خلال احتفالات بلقب الدوري للكريكيت

منوعات
2025-06-04 | 16:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مأساة في الهند: وفاة أكثر من 10 أشخاص في تدافع خلال احتفالات بلقب الدوري للكريكيت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مأساة في الهند: وفاة أكثر من 10 أشخاص في تدافع خلال احتفالات بلقب الدوري للكريكيت

لقى 11 شخصا على الأقل حتفهم في تدافع وقع الأربعاء في مدينة بنغالورو الهندية أثناء احتفال حشد غفير بفوز فريقهم المحلي للكريكيت، بحسب ما أعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارامايا.

وخرج مشجعو الكريكيت المبتهجون للاحتفال والترحيب بعودة أبطالهم، فريق رويال تشالنجرز بنغالورو، بعد فوزه على فريق بنجاب كينغز في نهائي الدوري الهندي الممتاز للكريكيت مساء الثلاثاء.

لكن نشوة الحشود الغفيرة انتهت بكارثة، حيث وصفها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنها "مفجعة جدا".

وقال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارامايا، إن "11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون" في التدافع، مضيفا للصحافيين "لم يتوقع أحد هذا الحشد الضخم"، لكنه أوضح أنه تم نشر جميع قوات شرطة المدينة المتاحة.

ويتسع الملعب لـ35 ألف شخص فقط، لكن ما بين 200 و300 ألف شخص حضروا الاحتفالات.

وتابع أنه تم إلغاء موكب النصر الذي كان من المقرر أن ينظمه الفريق الفائز، إذ توقعت السلطات حشدا لا يمكن السيطرة عليه.

وقال سيدارامايا الذي أمر بفتح تحقيق في الوفيات: "لقد طمست آلام هذه المأساة فرحة النصر"، مضيفا "ما كان ينبغي أن تحدث هذه المأساة، فنحن مع الضحايا".

وقال نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، دي كيه شيفاكومار، إن "مئات الآلاف" قد تدفقوا إلى الشوارع، وإن الشرطة "تواجه صعوبة بالغة".

وأظهرت القنوات التلفزيونية رجال الشرطة يسرعون مبتعدين عن الحشود وهم يحملون أطفالا صغارا بين أذرعهم، وقد بدا عليهم الإغماء.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

منوعات

الهند

تدافع

مباراة

كريكيت

وفاة

11 شخصا

الشرطة.

LBCI التالي
للمرة الأولى منذ عام 2022... ميغان ماركل تكشف ملامح وجه ابنتها "ليليبيت" في صورة مؤثرة
تجنبوا لمسها بكثرة... مضيفة طيران سابقة تكشف: هذه هي الأماكن الأكثر قذارة في الطائرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-01

مقتل شخصين واعتقال 500 في فرنسا خلال احتفالات فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

LBCI
رياضة
2025-06-01

دوري أبطال أوروبا: احتفالات صاخبة في باريس بعد تتويج سان جرمان باللقب

LBCI
أخبار دولية
2025-05-26

سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة

LBCI
منوعات
2025-05-16

رحلة إلى قمة إيفرست تتحول إلى مأساة... وفاة متسلقَين من الهند والفلبين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:40

للمرة الأولى منذ عام 2022... ميغان ماركل تكشف ملامح وجه ابنتها "ليليبيت" في صورة مؤثرة

LBCI
منوعات
2025-06-02

تجنبوا لمسها بكثرة... مضيفة طيران سابقة تكشف: هذه هي الأماكن الأكثر قذارة في الطائرة!

LBCI
منوعات
2025-06-02

"تعتقد أن الجميع أغبياء"... حيلة غذائية تضع ميغان ماركل في مرمى الانتقادات!

LBCI
منوعات
2025-05-31

استيقظ وغادر خيمته فكان الأسد بانتظاره... هذا ما حدث لسائح في منتج فاخر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-04-17

عامل رئيسي يزيد احتمالية وفاة النساء بسرطان الثدي... هذا ما اكتشفه الخبراء

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-27

جابر: حركة موفدي الصناديق والمؤسسات تمويلية مؤشر على التعافي بعد الأزمات الخانقة

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-25

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة

LBCI
صحف اليوم
2025-05-29

خشية من "كباش" سياسي بين سلام وحزب الله... (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:26

في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اسرائيل تعيد ترتيب مهام وحداتها العسكرية على الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

صواريخ من سوريا إلى الجولان... أولي البأس وكتائب الضيف يتبنيان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حمية مستشار رئاسي مطمئنٌ لحزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:15

الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات

LBCI
فنّ
16:40

وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"

LBCI
أخبار لبنان
08:36

قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة

LBCI
أخبار دولية
23:56

جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن

LBCI
أخبار لبنان
06:13

علي حسن خليل: الموضوع المتعلق بطليقة شقيقي قضائي يخصهما ولا علاقة لنا لا بما يتم تداوله

LBCI
اسرار
23:34

أسرار الصحف 05-06-2025

LBCI
خبر عاجل
09:08

النائب محمد رعد من السراي: ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More