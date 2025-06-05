قد يغيّر علاقتكم إلى الأبد... اختبار بسيط يساعد على اكتشاف الشريك النرجسي!

كشفت امرأة تُدعى بيلا بينيت، من جنوب أستراليا، عن طريقة سهلة لاكتشاف الشريك النرجسي.

وقالت بيلا في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل: "عليكم اعتماد اختبار المناسبات، راقبوا شريككم في المناسبات الخاصة القادمة وكيف يعاملكم وما إذا كان يحاول إثبات أن سعادتكم تعتمد على مزاجه".

ومن جهتها، صرحت الدكتورة ماريا إيلينا لوكيدس، الاختصاصية في علم النفس السريري في سيدني، بأن النرجسيين غالبًا ما يتلاعبون بالديناميكيات العاطفية لضمان سعادة شريكهم.

وقالت لوكيدس إن "هذا التكتيك يهدف إلى إبقاء الشريك تابعًا عاطفيًا للشريك الآخر، ويعزز شعور النرجسي بالسيطرة والأهمية"، مضيفة أن "الشريك الصحي سيشجعكم على الاستقلالية، ويحتفل بإنجازاتكم، ويشعر بسعادة حقيقية لفرحكم".

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