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لا يجب على الأهل تجاهلها... سلوكيات خطيرة تشير إلى وجود مشاكل نفسية لدى الأطفال!

منوعات
2025-06-05 | 08:52
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لا يجب على الأهل تجاهلها... سلوكيات خطيرة تشير إلى وجود مشاكل نفسية لدى الأطفال!
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لا يجب على الأهل تجاهلها... سلوكيات خطيرة تشير إلى وجود مشاكل نفسية لدى الأطفال!

حذّر الخبراء من أن بعض السلوكيات لدى الأطفال مثل فقدان الشهية، والعدوانية، وقضاء وقت سري أمام الشاشات قد تُشير إلى وجود مشاكل نفسية عميقة.

وصرحت الدكتورة ريجين موراديان، الإختصاصية في علم النفس السريري المُرخصة، لصحيفة "باريد" قائلةً: "يجب معالجة هذه المخاوف العاطفية والسلوكية في أسرع وقت ممكن حتى لا تتفاقم على مر السنين".

وتُعد العدوانية ونوبات الغضب والعنف من العلامات التحذيرية الرئيسية، حيث قالت موراديان: "هذه السلوكيات السلبية، إن لم تُعالج، يمكن أن تتفاقم في سنوات الدراسة الابتدائية والمتوسطة".

كما صرحت الدكتورة كارلا سي. ألان، رئيسة قسم علم النفس في مستشفى فينيكس للأطفال، بأنه يجب على مقدمي الرعاية الإبلاغ عن "تأخر النمو المستمر، أو الركود، أو التراجع في المهارات أو القدرات" لدى طبيب أطفال.

ومن جهته، قال الدكتور بريت بيلر، الإختصاصي في علم النفس ومدير الصحة النفسية في المركز الطبي بجامعة هاكنساك: "إذا لاحظتَ أن طفلك يحاول أو يُصرّ على تصفح الإنترنت من دون إشراف أو على انفراد، فقد حان الوقت للتعمق في أسباب رغبته".

وبحسب الأطباء، على الأهل أيضاً الانتباه إلى أي تغيّر في شهية الأطفال فجأة والذي قد يشير إلى وجود مشاكل مثل الضيق أو القلق أو اضطراب الأكل، بالإضافة إلى قضم الأظافر المفرط.

المصدر

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