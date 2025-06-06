تنشق الهيليوم من البالونات قد يُهدد حياة أطفالكم... هذا ما حصل لعائلة في هذا البلد

توفي طفل يبلغ من العمر ست سنوات في ولاية إلينوي الأميركية بعد استنشاقه غاز الهيليوم من بالون مملوء داخل منزله في منطقة ماونت كارمل، وفقًا لما أعلنته سلطات التحقيق في مقاطعة واباش.

وقال الطبيب الشرعي شون كيبيس إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة ناتج عن الاختناق نتيجة استنشاق الهيليوم من بالون "مايلر" كبير الحجم، محذرًا من مخاطر هذه البالونات التي تُعتبر غالبًا مجرد زينة احتفالية.

وأضاف: "رغم أنها تبدو غير ضارة، إلا أن هذه البالونات قد تشكّل خطرًا حقيقيًا على الأطفال، يصل أحيانًا إلى الاختناق أو التسمم بالهيليوم".

ولا تزال الفحوصات المخبرية والتشريح قيد الاستكمال لتحديد السبب الرسمي للوفاة، فيما فتحت الشرطة المحلية تحقيقًا في الحادثة.

الطفل الراحل، غنر هايات، كان قد أنهى مؤخرًا عامه الدراسي الأول في مدرسة ماونت كارمل الابتدائية، ووُصف في نعيه بأنه طفل مفعم بالحيوية والمرح، يحب اللعب في الطبيعة ويهوى الصيد وركوب السيارات الكبيرة، وكان يتمتع بروح مغامِرة وابتسامة لا تُنسى.