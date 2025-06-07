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الشرطة "توقف" تمساحا في كاليفورنيا... "اشتبهنا بكونه ديناصورًا وهذه المخالفات التي ارتكبها"

منوعات
2025-06-07 | 06:48
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الشرطة &quot;توقف&quot; تمساحا في كاليفورنيا... &quot;اشتبهنا بكونه ديناصورًا وهذه المخالفات التي ارتكبها&quot;
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الشرطة "توقف" تمساحا في كاليفورنيا... "اشتبهنا بكونه ديناصورًا وهذه المخالفات التي ارتكبها"

تمكّن عناصر من مكتب شريف مقاطعة أونسلو في ولاية كارولاينا الشمالية، بالتعاون مع عناصر من لجنة موارد الحياة البرية في الولاية، الأسبوع الفائت، من الإمساك بتمساح بطول 10 أقدام (نحو 3 أمتار) كان "يتسكّع" على أحد الطرق المحلية.

وبحسب بيان نُشر على صفحة مكتب الشريف على فيسبوك، فإن التمساح الذي يُقدّر وزنه بين 160 و180 كيلوغرامًا، شوهد وهو "يسترخي ويلتقط أنفاسه" بالقرب من الخط الأصفر المزدوج في وسط الطريق، كما أبلغ شهود العيان.

وقد أُطلق عليه لاحقًا اسم "بيبي"، وتمت "مخالفته" بشكل فكاهي بتهم: "الاشتباه بكونه ديناصورًا بلا أوراق رسمية، التسكع العلني بنية التشمس، وعرقلة حركة المرور".

وأشار مكتب الشريف إلى أن التمساح نُقل لاحقًا إلى منطقة أكثر أمانًا.

المصدر
 

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