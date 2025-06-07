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بعد ارتفاع حالات سرقة دمية Labubu... المالكون يتجهون إلى شركات التأمين

منوعات
2025-06-07 | 15:39
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بعد ارتفاع حالات سرقة دمية Labubu... المالكون يتجهون إلى شركات التأمين
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بعد ارتفاع حالات سرقة دمية Labubu... المالكون يتجهون إلى شركات التأمين

بعد أن أصبحت دمية Labubu مطلوبة بشدّة، بدأت حالات السرقة المتعلقة بها بالارتفاع، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ودفع، هذا الارتفاع في السرقات، الناس الى التفكير جدّيًا في تأمين هذه الألعاب الصغيرة.

ووفق تقرير جديد من شركة تأمين السفر PassportCard، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص من جيل الألفية أو الجيل Z فكّروا في شراء تأمين سفر خاص لحماية دمية اللابوبو أثناء السفر إلى الخارج.

لكن، لا تتسرّع في الحكم عليهم بالجنون — الاتجاه نحو الحماية آخذ في التزايد، والكثيرون يعتقدون أن دمى "لابوبو" ستكون هدفًا كبيرًا في موسم الصيف، مع توافد الناس إلى أوروبا، ما يجعل من يسعون لحمايتها "الأذكى" في الواقع.

وقال بيتر كليمت، رئيس شركة PassportCard Australia: "قد يبدو تأمين لعبة أمرًا سخيفًا، لكنه يكشف بوضوح مدى اهتمام الناس بما يحزمونه".

وتابع: "عندما نأخذ في الاعتبار أن بعض دمى اللابوبو تُباع الآن بحوالي 652 دولارًا (1000 دولار أسترالي) على مواقع إعادة البيع، فمن المنطقي رغبة الناس في حمايتها".

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