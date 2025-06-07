بعد ارتفاع حالات سرقة دمية Labubu... المالكون يتجهون إلى شركات التأمين

"تريك" و"تراك"... ولادة نادرة لسلحفاتين من نوع مهدد بالانقراض في فرنسا

"تريك" و"تراك"... ولادة نادرة لسلحفاتين من نوع مهدد بالانقراض في فرنسا

توتر العلاقة بين الملك تشارلز ونجله هاري يعود إلى يوم ولادته... كان يتمنى فتاة!