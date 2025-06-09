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7 وظائف تعرّضكم لخطر الإصابة بسرطان المثانة... اكتشفوا ما هي

منوعات
2025-06-09 | 09:42
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7 وظائف تعرّضكم لخطر الإصابة بسرطان المثانة... اكتشفوا ما هي
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7 وظائف تعرّضكم لخطر الإصابة بسرطان المثانة... اكتشفوا ما هي

أعلنت نقابة GMB في المملكة المتحدة أن عدداً كبيراً من الأشخاص يُصابون بسرطان المثانة لمجرد قيامهم بعملهم، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وأشارت النقابة إلى أن الأبحاث حددت أن 6% من حالات سرطان المثانة ناجمة عن التعرض لمواد كيميائية مسببة للسرطان في مكان العمل.

وأوضحت النقابة أن العاملين في مجال الرعاية الصحية، السائقين، عمال النظافة، الرسامين، مصففي الشعر، الطهاة والعاملين في قطاع التصنيع هم أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان.

وقال كبير مسؤولي الصحة والسلامة في النقابة، بيتر هول، خلال المؤتمر السنوي لنقابة GMB في برايتون إن النقابة لطالما شاركت في رفع مستوى الوعي حول الصلة بين مكان العمل والإصابة بسرطان المثانة.

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