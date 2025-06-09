وفاة الروائي البريطاني فريدريك فورسايث

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين أن الروائي البريطاني فريدريك فورسايث توفي عن عمر ناهز 86 عاما.



واشتهر الكاتب بروايات إثارة وتشويق حققت أعلى مبيعات مثل (ذا دايز أوف ذا جاكل) و(ذا دوغز أوف وور).



وعمل الراحل من قبل مراسلا صحفيا لرويترز ولبي.بي.سي وعميلا مع جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي6).



كما حقق الشهرة باستغلال خبرته أثناء عمله مراسلا في باريس لكتابة قصة عن محاولة اغتيال فاشلة لشارل ديغول.