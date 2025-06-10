بيع منحوتة رخامية "نادرة" لرودان في مزاد فرنسي لقاء هذا المبلغ!

بيعت منحوتة رخامية صغيرة من أعمال الفنان أوغست رودان اكتُشِفت عن طريق الصدفة في فرنسا لقاء 860 ألف يورو في مزاد علني.

وبقيت هذه المنحوتة التي تحمل عنوان "اليأس" (Le Désespoir) ونفذها رودان قرابة العام 1892 مهملة لوقت طويل لدى أصحابها لظنّهم أنها مجرد نسخة.



وأكد إيمريك روياك، أحد منظمي المزاد في دار "روياك" لوكالة فرانس برس أن "اليأس"، وهي عبارة عن صيغة معدّلة من تمثال "بوابة الجحيم" (Porte de l'Enfer) الشهير، "منحوتة رخامية نادرة جدا".

وتمثّل هذه المنحوتة المصنوعة من الرخام الأبيض والتي يبلغ ارتفاعها 28,5 سنتيمترا امرأة جالسة وملتفة على نفسها وتمسك بقدمها.



وأجرى روياك مع فريق العمل والمتخصصين تحقيقا استمر أشهرا في شأن نسب العائلة، وعرض القطعة الرخامية على لجنة رودان في آذار الماضي، والتي أكدت "بعد شهر ونصف شهر" أنها فعلا من انتاج النحّات.



وكشفت اللجنة أن هذه القطعة الرخامية "بيعت في المزاد عام 1906 ثم اختفت من التداول، وبالتالي وجدناها".