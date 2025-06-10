مستوحى من طيور البطريق... سلوك معين يتنبأ بنجاح أو فشل العلاقة العاطفية!

كشفت خبيرة المواعدة الأسترالية لوان وارد عن سلوك معيّن يحدد مدى نجاح العلاقة العاطفية.وقالت وارد إن السلوك المستوحى من طيور البطريق والمعروف باسم "Pebbling" يمكنه تحديد مدى نجاح أو فشل العلاقة.ويُستمد هذا السلوك من طريقة تقديم البطاريق للحصى للشريك المُحتمل كعلامة على المودة.وبحسب وارد، يُترجم هذا السلوك في عالم المواعدة البشرية إلى الأفعال الصغيرة مثل إرسال أغنية والاتصال المتكرر التي تجعل الطرف الآخر يشعر باهتمام وحب شريكه له.وتابعت وارد: "تدل هذه العلامات على الاهتمام والجهد الذي يميز الشخص المنخرط عاطفياً عن الشخص المستمتع بالرحلة فحسب".