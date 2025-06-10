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ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل عام 2043... قمر "الفراولة" يزّين السماء الليلة وهذه كل التفاصيل حوله
منوعات
2025-06-10 | 09:23
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ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل عام 2043... قمر "الفراولة" يزّين السماء الليلة وهذه كل التفاصيل حوله
يستعد العالم الليلة لمشاهدة القمر الكامل لشهر حزيران، المعروف باسم "قمر الفراولة، في حدث فلكي مميز يُعد آخر قمر كامل لفصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وسيكون هذا القمر الأقرب إلى الأفق والأخفض ارتفاعًا منذ ما يقارب 20 عامًا، نتيجة ظاهرة نادرة تُعرف بـ"التوقف القمري الكبير"، والتي لن تتكرر حتى عام 2043.
ما هو "قمر الفراولة"؟
رغم اسمه، لا يبدو قمر الفراولة شبيهًا بالفاكهة، ولا يكون وردي اللون. تعود التسمية إلى تقاليد الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية وبعض الثقافات الأوروبية، حيث كان يتم استخدام الأسماء المختلفة للأقمار الكاملة لتحديد المواسم الزراعية.
وجاءت تسمية "قمر الفراولة" لكونه يتزامن مع موسم نضوج ثمار الفراولة في شمال شرق الولايات المتحدة، ولهذا يُعرف أيضًا باسم "قمر نضوج التوت"، نظرًا لارتباطه بزمن تفتّح الأزهار وبدء نضوج الثمار.
ما الذي يجعل قمر هذا العام مميزًا؟
في كل عام، يكون قمر حزيران هو الأقل ارتفاعًا في السماء مقارنة بباقي أشهر السنة في النصف الشمالي للكرة الأرضية. لكن هذه السنة، يزداد هذا الانخفاض بشكل ملحوظ بسبب ظاهرة "التوقف القمري الكبير"، وهي لحظة يصل فيها القمر إلى أقصى نقطة شمالية أو جنوبية في مداره حول الأرض، مما يجعله يظهر بشكل منخفض جدًا على الأفق.
وتحدث هذه الظاهرة كل 18.6 سنة، وتكون أكثر وضوحًا عند اكتمال القمر. ولن يتكرر قمر بهذا الانخفاض إلا عام 2043.
متى وأين يمكن مشاهدة قمر الفراولة؟
سيكون القمر مرئيًا في دول عدة حول العالم وفي معظم مناطق الشرق الأوسط، وذلك في مساء 10 حزيران وحتى ساعات الفجر الأولى من 11 حزيران. وستكون السماء صافية كفاية لرؤيته بالعين المجردة إذا سمحت الأحوال الجوية، ويُتوقع أن يكون بلون ذهبي دافئ نظرًا لانخفاضه الشديد في السماء.
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