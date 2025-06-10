"لم نصدق ما رأيناه"... سمكة قرش "سقطت من السماء" في ملعب غولف وهذه التفاصيل (صور)





وتُظهر صور مذهلة قرشًا من نوع هامرهد (رأس المطرقة) بعدما هبط فجأة على ملعب Splinter City Disc Golf في مدينة ميرتل بيتش، وذلك يوم 18 أيار الفائت بالقرب من الحفرة رقم 11 في الملعب الخشبي الواقع على مقربة من المحيط.



وقال جوناثان مارلو، الذي كان شاهد عيان على الحادثة، لمجلة Garden & Gun: "لم نصدق ما رأيناه، وبقينا نكرر: هل حصل ذلك فعلاً؟".



لكن على عكس الأفلام التي تُصوّر أعاصير ترفع أسماك القرش من البحر وتقذفها في المدن، فإن تفسير هذه الحادثة أكثر واقعية.



فبينما من المعروف أن الزوابع المائية يمكنها امتصاص الأسماك من المحيط، إلا أن الجاني هنا كان طائر الأوسبري – وهو طائر جارح متمرس في الصيد من المياه، يغوص من ارتفاعات ليمسك بفريسته بمخالبه الحادة، ما نقل موقع في مشهد يُحاكي الأفلام، شهد ملعب غولف في ولاية ساوث كارولاينا حادثة غريبة من نوعها، حيث سقط قرش من السماء!وتُظهر صور مذهلة قرشًا من نوع هامرهد (رأس المطرقة) بعدما هبط فجأة على ملعب Splinter City Disc Golf في مدينة ميرتل بيتش، وذلك يوم 18 أيار الفائت بالقرب من الحفرة رقم 11 في الملعب الخشبي الواقع على مقربة من المحيط.وقال جوناثان مارلو، الذي كان شاهد عيان على الحادثة، لمجلة Garden & Gun: "لم نصدق ما رأيناه، وبقينا نكرر: هل حصل ذلك فعلاً؟".لكن على عكس الأفلام التي تُصوّر أعاصير ترفع أسماك القرش من البحر وتقذفها في المدن، فإن تفسير هذه الحادثة أكثر واقعية.فبينما من المعروف أن الزوابع المائية يمكنها امتصاص الأسماك من المحيط، إلا أن الجاني هنا كان طائر الأوسبري – وهو طائر جارح متمرس في الصيد من المياه، يغوص من ارتفاعات ليمسك بفريسته بمخالبه الحادة، ما نقل موقع دايلي ميل.



ويبدو أن هذا الطائر التقط قرش هامرهد صغير بالخطأ، وحمله لمسافة قد تصل إلى 800 متر من الساحل قبل أن يفلت منه.



وأضاف مارلو: "رأيت طائري غراب يطاردان الأوسبري حتى شجرة قريبة، وهناك أفلت القرش وسقط على الأرض أمامنا."