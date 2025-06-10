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إذا توقفنا عن إنجاب الأطفال... إليكم المدة التي سيستغرقها البشر للانقراض: الرقم صادم!
منوعات
2025-06-10 | 15:10
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إذا توقفنا عن إنجاب الأطفال... إليكم المدة التي سيستغرقها البشر للانقراض: الرقم صادم!
كشف أحد العلماء مؤخرًا كم من الوقت سيستغرق انقراض البشرية بالكامل إذا توقفنا فجأة عن إنجاب الأطفال.
ورغم أن القليل من الناس يعيشون لأكثر من مئة عام، فقد تظن أن البشرية ستستمر لما يقارب قرنًا قبل أن تختفي.
لكن، بحسب البروفيسور مايكل ليتل، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة برمنغهام، فإن الانقراض قد يحدث بشكل أسرع.
وأوضح ليتل في مقال نشره على موقع The Conversation: "كأستاذ أنثروبولوجيا كرّس مسيرته لدراسة سلوك الإنسان وبيولوجيته وثقافاته، أعترف بأن الصورة لن تكون جميلة على الإطلاق. من المرجّح ألا يتبقى الكثير من الناس بعد 70 إلى 80 سنة، وليس 100، بسبب نقص الغذاء، والمياه النظيفة، والأدوية وكل ما نحتاجه اليوم للبقاء."
وأضاف أن الحضارة كما نعرفها ستنهار في النهاية، ليس بسبب كارثة فورية، بل بسبب النقص الحاد في الشباب القادرين على العمل ودفع عجلة الحياة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ففي حال توقفت البشرية عن الإنجاب بشكل كامل، فإن العالم لن ينتهي بين ليلة وضحاها. بل سيبدأ عدد السكان بالتناقص تدريجيًا مع وفاة كبار السن وعدم وجود جيل جديد يحل محلهم.
وفي حال توفر الطعام والموارد، فإن سكان العالم ببساطة سيكبرون في السن حتى يختفي آخر شخص نتيجة التقدم بالعمر.
والدول التي ستشهد التدهور السكاني الأسرع ستكون تلك التي تعاني أساسًا من شيخوخة سكانية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
أما الدول ذات البنية السكانية الفتية، مثل النيجر التي يبلغ متوسط العمر فيها 14.5 سنة، فستصمد لفترة أطول.
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توقفنا
إنجاب
الأطفال...
إليكم
المدة
سيستغرقها
البشر
للانقراض:
الرقم
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