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"الأسماك تشعر بالألم تمامًا مثل البشر"... العلماء يدعون إلى إيقاف طريقة الذبح الشائعة
منوعات
2025-06-11 | 08:05
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"الأسماك تشعر بالألم تمامًا مثل البشر"... العلماء يدعون إلى إيقاف طريقة الذبح الشائعة
كشف العلماء عن الألم الخفي الذي تُعاني منه الأسماك أثناء عملية الذبح الشائعة التي تُعرف باسم "الاختناق الهوائي"، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تختنق الأسماك من خلال هذه الطريقة وقد تستغرق العملية في الكثير من الأحيان أكثر من ساعة.
وفي دراستهم، وجد باحثو معهد ويلفير فوتبرينت أن سمكة التروت قوس قزح المتوسطة تتحمل 10 دقائق من "الألم الشديد" أثناء الاختناق الهوائي.
وبناءً على هذه النتائج، دعا الباحثون إلى حظر الاختناق الهوائي، واستخدام أساليب "الصعق" التي تسبب فقدانًا سريعًا للوعي.
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