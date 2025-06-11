لهذه الأسباب... تجنبوا الاستحمام بماء ساخن جدًا!

شرح الدكتور ماكس ماداهالي الآثار الضارة للاستحمام بماء ساخن جدا كونه يزيل تماما الزيوت الطبيعية للبشرة.



وأضاف الدكتور ماداهالي أن درجات حرارة الماء المرتفعة جدًا قد تُسبب تمدد الأوعية الدموية تحت الجلد، ما قد يُؤدي إلى الاحمرار والتهيج.



كما أن الماء الساخن قد يُسبب تلف الشعر ويؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والإغماء.



وختم الدكتور ماداهالي حديثه قائلا إن الاستحمام بماء ساخن جدًا قد يُضعف جهاز المناعة.