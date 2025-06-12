بعد إهماله لعقود.. الصين تعيد الحياة لمنتزه "تشانغ غيا جيه" الشهير

أزالت الصين 51 طنا من القمامة من منطقة جنوبية خلابة تشتهر بقمة صخرية ظهرت في فيلم هوليود الشهير "أفاتار"، بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها كهوف قديمة تستخدم مكب نفايات.



وأظهرت مقاطع مصورة أن الكهوف في منتزه وطني بمقاطعة هونان الجنوبية كانت مغطاة بالقمامة التي يصل ارتفاعها إلى سبعة أو ثمانية طوابق، ما أدى إلى تراكم مياه الصرف الصحي.



ويُعتبر متنزه "تشانغ غيا جيه" أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وكان مصدر إلهام للمناظر الطبيعية في فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون عام 2009.



وقال مسؤولون إداريون في مقاطعة سيلي إن القمامة أُزيلت من كهفي داتيانكينج ويانججيابو، وإن بعضها يعود إلى الفترة بين عامي 2010 و2016.



وأضاف المسؤولون أن القرويين ألقوا النفايات هناك بعد أن حظرت الحكومة المحلية حرقها أو إنشاء خدمة جديدة لجمعها ومعالجتها، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".