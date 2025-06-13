تمثال شمع للمغنية آية ناكامورا في متحف غريفان الباريسي

كشفت آية ناكامورا، إحدى أكثر المغنيات الناطقات بالفرنسية استماعا في العالم، الخميس عن تمثال الشمع الخاص بها في متحف غريفان، بعد عام تقريبا على غنائها في حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.



وقالت النجمة الفرنسية-المالية البالغة 30 عاما إثر الكشف عن التمثال "أعتقد أنني من الأوائل بين ذوي البشرة الداكنة في فرنسا الذين يُصنع تمثال لهم في متحف غريفان".



وأضافت أمام جمع كبير ضمّ الراقص الشهير غيوم ديوب ومغني الراب دومز "لم أتخيل يوما أن أكون مصدر إلهام".



ويرتدي تمثالها الشمعي الذي تصفه المغنية بأنه "من الأنجح" في المتحف، فستانا بنيا من تصميم جان بول غوتييه.



وأوضح متحف غريفان أن إنشاء تمثال من الشمع للمغنية استغرق ستة أشهر من العمل، مضيفا أن الجمهور سيتمكن من رؤيته ابتداء من الجمعة.



ويضيف المتحف الباريسي الذي يستقبل أكثر من 800 ألف زائر سنويا، هذا العام إلى مجموعاته تماثيل شمع لشخصيات موسيقية بارزة بينها كلارا لوتشياني ودي جي سنيك وفياني.



وبألحانها الجذابة التي تتأرجح بين موسيقى الآر أند بي والبوب مع إيقاعات إفريقية وكاريبية، أتقنت آيا ناكامورا فن إنتاج الأغاني الناجحة.



وانطلقت مسيرتها الفنية عام 2018 بأغنية "دجادجا" التي تجاوز الفيديو الموسيقي الخاص بها عتبة مليار مشاهدة على يوتيوب.



ولم تُصدر الفنانة الحائزة جوائز متعددة ألبوما منذ "دي ان كاي" عام 2023، لكنها تركت أثرا قويا عبر مشاركتها في حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في تموز الفائت، إذ قدمت عرضا موسيقيا متنوعا خلال استعراض الحرس الجمهوري.



ومع ذلك، أثارت الأنباء عن مشاركتها في الألعاب الأولمبية عند انتشارها العام الماضي موجة من التنمر الإلكتروني.



وفي الرابع من حزيران، طلبت محكمة باريس الجنائية السجن لمدة تصل إلى أربعة أشهر في محاكمة 13 شخصا مقربين من اليمين المتطرف حوكموا بتهمة توجيه إهانات عنصرية للمغنية خلال تلك الفترة.