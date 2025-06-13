الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تمثال شمع للمغنية آية ناكامورا في متحف غريفان الباريسي

منوعات
2025-06-13 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تمثال شمع للمغنية آية ناكامورا في متحف غريفان الباريسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تمثال شمع للمغنية آية ناكامورا في متحف غريفان الباريسي

كشفت آية ناكامورا، إحدى أكثر المغنيات الناطقات بالفرنسية استماعا في العالم، الخميس عن تمثال الشمع الخاص بها في متحف غريفان، بعد عام تقريبا على غنائها في حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقالت النجمة الفرنسية-المالية البالغة 30 عاما إثر الكشف عن التمثال "أعتقد أنني من الأوائل بين ذوي البشرة الداكنة في فرنسا الذين يُصنع تمثال لهم في متحف غريفان".

وأضافت أمام جمع كبير ضمّ الراقص الشهير غيوم ديوب ومغني الراب دومز "لم أتخيل يوما أن أكون مصدر إلهام".

ويرتدي تمثالها الشمعي الذي تصفه المغنية بأنه "من الأنجح" في المتحف، فستانا بنيا من تصميم جان بول غوتييه.

وأوضح متحف غريفان أن إنشاء تمثال من الشمع للمغنية استغرق ستة أشهر من العمل، مضيفا أن الجمهور سيتمكن من رؤيته ابتداء من الجمعة.

ويضيف المتحف الباريسي الذي يستقبل أكثر من 800 ألف زائر سنويا، هذا العام إلى مجموعاته تماثيل شمع لشخصيات موسيقية بارزة بينها كلارا لوتشياني ودي جي سنيك وفياني.

وبألحانها الجذابة التي تتأرجح بين موسيقى الآر أند بي والبوب مع إيقاعات إفريقية وكاريبية، أتقنت آيا ناكامورا فن إنتاج الأغاني الناجحة.

وانطلقت مسيرتها الفنية عام 2018 بأغنية "دجادجا" التي تجاوز الفيديو الموسيقي الخاص بها عتبة مليار مشاهدة على يوتيوب.

ولم تُصدر الفنانة الحائزة جوائز متعددة ألبوما منذ "دي ان كاي" عام 2023، لكنها تركت أثرا قويا عبر مشاركتها في حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في تموز الفائت، إذ قدمت عرضا موسيقيا متنوعا خلال استعراض الحرس الجمهوري.

ومع ذلك، أثارت الأنباء عن مشاركتها في الألعاب الأولمبية عند انتشارها العام الماضي موجة من التنمر الإلكتروني.

وفي الرابع من حزيران، طلبت محكمة باريس الجنائية السجن لمدة تصل إلى أربعة أشهر في محاكمة 13 شخصا مقربين من اليمين المتطرف حوكموا بتهمة توجيه إهانات عنصرية للمغنية خلال تلك الفترة.

آخر الأخبار

منوعات

فنّ

للمغنية

ناكامورا

غريفان

الباريسي

LBCI التالي
البطريركية الأرمنية الكاثوليكية: نزفّ لكم بشرى إعلان قداسة الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان
القناع الذهبي لتوت عنخ آمون سيُنقل إلى المتحف المصري الكبير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-05-21

تمثال جديد للأميرة كيت في متحف "مدام توسو" بلندن

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-04

السفير السعودي زار متحف جبران خليل جبران

LBCI
فنّ
2025-06-02

أمسية تاريخية للأوركسترا في حدائق متحف سرسق مع عازف الغيتار ديل راي والقائدة العالمية هوفمان

LBCI
أخبار دولية
2025-05-22

هجوم متحف واشنطن: ارتداداتٌ في الداخل الإسرائيلي وتحرّك للمواقف الرسمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:04

البطريركية الأرمنية الكاثوليكية: نزفّ لكم بشرى إعلان قداسة الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان

LBCI
منوعات
05:04

القناع الذهبي لتوت عنخ آمون سيُنقل إلى المتحف المصري الكبير

LBCI
منوعات
2025-06-12

بعد إهماله لعقود.. الصين تعيد الحياة لمنتزه "تشانغ غيا جيه" الشهير

LBCI
منوعات
2025-06-12

"رست فيه قبل 4300 عام"... علماء يزعمون اكتشاف موقع سفينة نوح وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:07

نتنياهو: العملية ستستمر لعدد الأيام الذي يلزم لإزالة هذا التهديد

LBCI
رياضة
08:58

السعودية وقطر تستضيفان الملحق الآسيوي

LBCI
خبر عاجل
06:03

ترامب: يجب على إيران التوصل إلى إتفاق قبل أن يذهب كل شيء وإنقاذ ما كان عُرف سابقًا بالإمبراطورية الإيرانية

LBCI
خبر عاجل
07:14

جيروزالم بوست: وزير الدفاع الإسرائيلي سيتحدّث اليوم مع وزير الدفاع الأميركي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في ديرها في السهيلة... هكذا تبدو الأجواء

LBCI
أخبار لبنان
08:11

رحلات تأثرت جراء التطورات في المنطقة... هذه التفاصيل من المطار

LBCI
أخبار دولية
08:07

نتنياهو: العملية ستستمر لعدد الأيام الذي يلزم لإزالة هذا التهديد

LBCI
أخبار دولية
08:04

الدور الذي لعبه الموساد العملية العسكرية على إيران... وهذا الجديد

LBCI
أخبار دولية
08:02

عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران... هكذا حصلت

LBCI
أخبار دولية
08:02

بزشكيان: سنرد بشكل عاجل وصارم على العدوان الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

هذه المناطق التي ستزورها القديسة تيريز الطفل يسوع في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أمين سلام خلف القضبان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:14

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
23:39

بيان لوزارة الخارجية الإيرانية حول العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران...

LBCI
أخبار لبنان
22:46

بعد الهجوم الإسرائيلي... هذا ما قاله السفير الإيراني لدى لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:31

معلومات للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها إلى الدول التي أقفلت مجالها الجوي كالأردن والعراق وتعمد إلى تغيير مسار طائراتها وفقًا للمسارات الآمنة

LBCI
خبر عاجل
03:33

الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني

LBCI
خبر عاجل
01:07

الجيش الإسرائيلي: النظام الإيراني أطلق في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها

LBCI
خبر عاجل
12:44

ترامب: من المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران ولا أريد أن أقول إن الضربة وشيكة وأريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران ونحن قريبون من ذلك

LBCI
خبر عاجل
00:28

معلومات للـLBCI: مطار بيروت الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي والحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More