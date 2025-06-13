البطريركية الأرمنية الكاثوليكية: نزفّ لكم بشرى إعلان قداسة الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان

أعلنت البطريركية الأرمنية الكاثوليكية إعلان قداسة الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان.



وأصدرت البطريركية بيانا جاء فيه: "فرحٍ عظيم ليعمّ القلوب، ومشاعر روحانية لا توصف. تزفّ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية إلى أبنائها في لبنان والانتشار، وإلى الكنيسة الجامعة، بشرى إعلان قداسة الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان، أحد أبرز وجوه الشهادة والقداسة في الكنيسة المشرقية الأرمنية."



وتابع البيان: "أعلن قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، اليوم، عن تحديد يوم 19 تشرين الأول 2025 موعدًا رسميًا للاحتفال بالتقديس، خلال قدّاس مهيب يُقام في ساحة الفاتيكان، بمشاركة حشود من المؤمنين من مختلف أنحاء العالم."



وأضاف: "وفي هذا الإطار، تبدأ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية التحضيرات اللوجستية والروحية في روما، استعدادًا لهذا الحدث التاريخي، كما ستُقام قداديس شكر كبرى في كل من روما ولبنان وماردين، حيث يتّحد المؤمنون في الفرح والصلاة والتأمل في مسيرة هذا الشهيد العظيم."



واكدت البطريركية الأرمنية الكاثوليكية ان هذا التقديس يُجسّد تتويجًا لمسيرة أمانةٍ وإيمان، ويشكّل علامة رجاء حيّ لكنيسة قدّمت الشهداء شهادةً للمسيح القائم، ونداءً جديدًا لكل مؤمن للسير على درب القداسة، في عالم يفتش عن الحق والنور والثبات."