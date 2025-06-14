بيكهام يحصل على لقب فارس من الملك تشارلز الثالث

مُنح قائد منتخب إنكلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام لقب فارس الجمعة من الملك تشارلز الثالث، تقديرا لخدماته في مجالي الرياضة والأعمال الخيرية.



بيكهام الذي حمل ألوان المنتخب الانكليزي 115 مرة، سيحمل من الآن وصاعدا لقب "سير" وزوجته فيكتوريا، مغنية فرقة سبايس غيرلز السابقة، لقب "ليدي بيكهام".



وقال بيكهام في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "نشأت في شرق لندن في عائلة وطنية وفخور بانتمائي البريطاني، لكن لم أتخيل أبدا اني سأنال مثل هذا التكريم".ط"



وتابع بيكهام الذي اعتزل كرة القدم في 2013 "أنا محظوظ جدا لأنني قادر على القيام بعملي وممتن للتقدير الذي أناله".