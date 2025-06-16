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لتجنب الإصابة بفقدان السمع... إليكم أفضل الأماكن للجلوس في المطاعم ووسائل النقل!

منوعات
2025-06-16 | 07:30
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لتجنب الإصابة بفقدان السمع... إليكم أفضل الأماكن للجلوس في المطاعم ووسائل النقل!
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لتجنب الإصابة بفقدان السمع... إليكم أفضل الأماكن للجلوس في المطاعم ووسائل النقل!

يُعد فقدان السمع مشكلة شائعة تؤثر على حوالي 15 في المئة من البالغين وتنتج عن أسباب مختلفة.

ومن أفضل الطرق للحماية من الإصابة بفقدان السمع هي تقليل التعرض للضوضاء والأصوات الصاخبة التي يمكن أن تُلحق الضرر بالخلايا الشعرية الدقيقة في قوقعة الأذن الداخلية، مما يُمهد الطريق لمشاكل السمع.

وكشف الدكتور سيث ويبل، اختصاصي السمع في مانهاتن أوديو ساوث، أن الكرسي الجانبي في المطعم يبدو الخيار الأمثل للجلوس بدلاً من المقاعد الأقرب إلى البار والحمامات والمداخل والممرات.

وقال ويبل إن المكان المثالي للجلوس في الطائرات والقطارات والباصات هو بالقرب من قمرة القيادة، مشدداً على أهمية الابتعاد عن الأجنحة لتجنب ضجيج المحركات.

المصدر
 

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