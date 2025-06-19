كارلا حداد تستعيد ذكريات الطفولة بصور نادرة... وتسأل جمهورها: "أي حقبة تفضّلون؟" (صور)

شاركت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد متابعيها على إنستغرام مجموعة من الصور التي توثّق مراحل مختلفة من حياتها، من الطفولة إلى المراهقة وصولاً إلى سنّ البلوغ، في لفتة نالت إعجاب جمهورها.

وأرفقت الصور بتعليق باللغة الإنجليزية قالت فيه: "نفس الروح، ولكن حجمي اختلف. أي نسخة من كارلا هي المفضّلة لديكم؟ شاركوا آراءكم بصراحة".

لاقى المنشور تفاعلاً واسعًا من المتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال كارلا في كل مراحل حياتها، مشيدين بخفّة ظلها وحفاظها على شخصيتها المحبوبة على مرّ السنين.