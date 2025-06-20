ميشيل أوباما في تصريح صادم: "سعيدة لأنني لم أنجب صبياً"... لهذا السبب!

في تصريح طريف وصريح، قالت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما إنها تشعر بالارتياح لأنها لم تنجب ولدًا، معتبرة أن الابن، لو وُجد، كان سيشبه زوجها الرئيس السابق باراك أوباما بدرجة كبيرة.

وجاء هذا التصريح خلال حلقة جديدة من بودكاست "IMO" الذي تقدمه ميشيل إلى جانب شقيقها كريغ روبنسون، أثناء استضافتهما للإعلامية آنجِي مارتينيز من إذاعة Hot 97.

فأجابت ميشيل بابتسامة وتعليق ساخر: "أنا سعيدة جدًّا لأنني لم أُنجب صبيًّا... لأنه كان سيشبه باراك أوباما تمامًا"، ثم أطرقت برأسها وضحكت، في إشارة ساخرة إلى شخصية زوجها القوية وحضوره الطاغي.

وتُعرف ميشيل أوباما بخفّة ظلّها وتصريحاتها الصريحة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحياة العائلية والتجربة الرئاسية التي عاشتها في البيت الأبيض.