تعود إلى شعب "تشانكاي"... اكتشاف مقبرة من العصر ما قبل الإسباني

أعلنت شركة "كاليدا" لتركيب الغاز الخميس أن عمال اكتشفوا أثناء تركيب خط أنابيب غاز في ليما مقبرةً يعود تاريخها على الأرجح إلى ألف عام، مما يشكّل دليلا جديدا على وجود مقابر تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية تحت العاصمة البيروفية.

وقال المنسق العلمي للشركة خيسوس باهاموندي إن العمال اكتشفوا على عمق 50 سنتيمترا فحسب "جذعا خشبيا من شجر الغوارنغو، كان يُستخدم سابقًا كعلامة قبر".

أما الكفن الذي يحتوي على رفات فتى يتراوح عمره بين 10 و15 عاما، وينتمي إلى ثقافة ما قبل الحقبة الإسبانية، فوُجِد على عمق متر و20 سنتيمترا.

ووفقا باهاموندي، فكانت الجثمان الذي اكتُشف الاثنين "في وضعية الجلوس، وكانت ذراعاه وساقاه مثنيتين"، وعُثر في المقبرة على أوعية مصنوعة من القرع المجفف، "مربوطة كلها بحبال".

ووُجدت حول الجثة قطع خزفية، من بينها أطباق ومزهريات مزينة بزخارف هندسية وأشكال بشرية. وتنتمي هذه المقابر والقطع الأثرية إلى شعب تشانكاي الذي استوطن وديان ليما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر.

وسجّلت شركة "كاليدا" منذ عام 2004 أكثر من 2200 اكتشاف أثري عرضي. وتضم ليما أكثر من 500 موقع أثري.

وكالة فرانس برس