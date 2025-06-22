"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء

كشف عالم النفس والكاتب جيفري برنشتاين عن ثلاث عبارات وصفها بـ"السامة"، يجب عدم استخدامها مع الشريك إذا كانت العلاقة العاطفية مهمة بالنسبة للطرفين ويريدان الحفاظ عليها قوية ومستقرة.



وقال برنشتاين في مقال نشره عبر موقع Psychology Today:: "عندما نلتقي بشخص في بداية العلاقة، نكون في أفضل حالاتنا السلوكية، لكن بمرور الوقت، كثيرون يسمحون لأنفسهم بالتعامل مع الشريك بأساليب قد تكون جارحة وغير مريحة."



وأوضح أن تكرار بعض العبارات السلبية قد يؤدي إلى "فشل العلاقة لا محالة".