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"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء
منوعات
2025-06-22 | 06:04
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"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء
كشف عالم النفس والكاتب جيفري برنشتاين عن ثلاث عبارات وصفها بـ"السامة"، يجب عدم استخدامها مع الشريك إذا كانت العلاقة العاطفية مهمة بالنسبة للطرفين ويريدان الحفاظ عليها قوية ومستقرة.
وقال برنشتاين في مقال نشره عبر موقع Psychology Today:: "عندما نلتقي بشخص في بداية العلاقة، نكون في أفضل حالاتنا السلوكية، لكن بمرور الوقت، كثيرون يسمحون لأنفسهم بالتعامل مع الشريك بأساليب قد تكون جارحة وغير مريحة."
وأوضح أن تكرار بعض العبارات السلبية قد يؤدي إلى "فشل العلاقة لا محالة".
أما العبارات الثلاث التي أشار إليها، فهي:
"1- أنت تبالغ في رد فعلك"
"2- الأمر لا يستحق كل هذا"
"3- أنت حساس جداً"
وتحدث برنشتاين عن سلوكيات أخرى مدمّرة للعلاقة، وهي:
"تسجيل النقاط": أي التذكير المستمر بمن اعتذر آخر مرة، أو من بدأ العلاقة الحميمة، أو من قام بالأعمال المنزلية.
هذا السلوك يؤدي إلى الضغينة والصراعات على السلطة داخل العلاقة.
"الانسحاب الصامت" (Stonewalling)::
أي إغلاق باب الحوار والامتناع عن التواصل. وهو بحسب برنشتاين من أكثر السلوكيات التي تُهدد بقاء أي علاقة صحية، لأن القدرة على إجراء حوارات هادئة وبنّاءة تُعد حجر الأساس لأي علاقة ناجحة.
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