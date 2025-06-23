الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نهاية مأساوية لابنة الـ20 سنة... ارتكب جريمته ثم طمأن والدتها
منوعات
2025-06-23 | 08:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نهاية مأساوية لابنة الـ20 سنة... ارتكب جريمته ثم طمأن والدتها
تحوّلت شقة إيوان ميثفين وحبيبته فينيكس سبينسر في اسكتلندا إلى مشهدٍ مرعبٍ بعد أن أقدم على قتلها بوحشية ثمّ قطع رأسها محاولا تقطيع جثتها.
وفي التفاصيل، توفيت فينيكس، البالغة من العمر 20 عامًا، بعد خنقها قبل أن تُطعن 20 مرة.
وخلال 48 ساعةً بين قطع رأس صديقته وإبلاغ الشرطة بوفاتها، أرسل ميثفين رسالةً نصيةً إلى والدة فينيكس ليُقنعها بأن ابنتها على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأنها قامت بزيارة مواقع إباحية لأكثر من 170 مرة.
واعترف ميثفين بجريمة القتل المروعة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، مدعيًا أنه فقد وعيه بسبب المخدرات.
ومع ذلك، اتضح أن ميثفين، البالغ من العمر 27 عامًا، بقي في الشقة بجوار جثة فينيكس لمدة يومين، وحاول التهرب من العدالة في أعقاب الجريمة مباشرةً.
وعندما حاولت والدة فينيكس، أليسون سبنسر، الاتصال بها، تظاهر بأنها لا تزال على قيد الحياة، مستخدمًا هاتفها لإرسال رسائل نصية مطمئنة.
وبعد دقائق من إرسال إحدى الرسائل، كان ميثفين يتصفح مقاطع فيديو إباحية أثناء محاولته شراء المخدرات.
وقال القاضي اللورد ماثيوز إن ميثفين أقرّ بالذنب في "جريمة مروعة وشنيعة" ومن المقرر أن يُصدر الحكم في 14 تموز.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
مأساوية
لابنة
الـ20
سنة...
ارتكب
جريمته
والدتها
التالي
مشادة كلامية حادة بين مضيفة طيران وامرأة... السبب غريب وهذا مصير الأخيرة! (فيديو)
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-05-17
ابنة بيونسيه حديث الصحافة... هكذا أنقذت والدتها من موقف محرج على خشبة المسرح! (فيديو)
فنّ
2025-05-17
ابنة بيونسيه حديث الصحافة... هكذا أنقذت والدتها من موقف محرج على خشبة المسرح! (فيديو)
0
فنّ
2025-04-02
ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها... نسخة مصغّرة عن والدتها! (صور)
فنّ
2025-04-02
ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها... نسخة مصغّرة عن والدتها! (صور)
0
منوعات
2025-05-21
انفصلت عنه وحاولت الهروب يائسة... ابنة الـ25 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية: ما فعله حبيبها بها مروّع!
منوعات
2025-05-21
انفصلت عنه وحاولت الهروب يائسة... ابنة الـ25 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية: ما فعله حبيبها بها مروّع!
0
أمن وقضاء
2025-04-25
القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4
أمن وقضاء
2025-04-25
القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:55
مشادة كلامية حادة بين مضيفة طيران وامرأة... السبب غريب وهذا مصير الأخيرة! (فيديو)
منوعات
10:55
مشادة كلامية حادة بين مضيفة طيران وامرأة... السبب غريب وهذا مصير الأخيرة! (فيديو)
0
منوعات
15:33
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
منوعات
15:33
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
0
منوعات
2025-06-22
"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء
منوعات
2025-06-22
"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء
0
منوعات
2025-06-20
تعود إلى شعب "تشانكاي"... اكتشاف مقبرة من العصر ما قبل الإسباني
منوعات
2025-06-20
تعود إلى شعب "تشانكاي"... اكتشاف مقبرة من العصر ما قبل الإسباني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني
0
أخبار لبنان
2025-04-16
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
أخبار لبنان
2025-04-16
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
0
أخبار لبنان
2025-04-02
وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات البلدية والاختيارية
أخبار لبنان
2025-04-02
وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات البلدية والاختيارية
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-01
مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-01
مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:11
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في دير مار ضومط في القبيات…
أخبار لبنان
08:11
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في دير مار ضومط في القبيات…
0
أخبار لبنان
08:10
جلسات حوارية بين ألفا وتاتش برعاية وزير الاتصالات قبيل موسم الصيف
أخبار لبنان
08:10
جلسات حوارية بين ألفا وتاتش برعاية وزير الاتصالات قبيل موسم الصيف
0
أخبار لبنان
07:23
بو صعب يعلن عن جلسة نيابية في 30 حزيران ويؤكد: المقاومة ملتزمة و"لم تطلق أي رصاصة" منذ اتفاق وقف النار
أخبار لبنان
07:23
بو صعب يعلن عن جلسة نيابية في 30 حزيران ويؤكد: المقاومة ملتزمة و"لم تطلق أي رصاصة" منذ اتفاق وقف النار
0
أخبار دولية
06:43
غروسي: التصعيد لن يجد بأي حل ويجب العودة إلى طاولة المفاوضات
أخبار دولية
06:43
غروسي: التصعيد لن يجد بأي حل ويجب العودة إلى طاولة المفاوضات
0
أخبار دولية
06:41
اليوم الحادي عشر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية...
أخبار دولية
06:41
اليوم الحادي عشر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية...
0
تقارير نشرة الاخبار
06:25
تفاصيل الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل...
تقارير نشرة الاخبار
06:25
تفاصيل الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل...
0
أخبار دولية
05:43
كالاس: إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرا للغاية"
أخبار دولية
05:43
كالاس: إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرا للغاية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:00
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وطهران ترد بأن الوقت لم يحن بعد
خبر عاجل
08:00
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وطهران ترد بأن الوقت لم يحن بعد
2
خبر عاجل
01:31
طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي
خبر عاجل
01:31
طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي
3
منوعات
15:33
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
منوعات
15:33
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
4
خبر عاجل
12:19
التلفزيون السوريّ: انتحاريّ فجّر حزامًا ناسفًا داخل الكنيسة في دمشق
خبر عاجل
12:19
التلفزيون السوريّ: انتحاريّ فجّر حزامًا ناسفًا داخل الكنيسة في دمشق
5
أخبار دولية
05:47
سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
أخبار دولية
05:47
سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
6
أمن وقضاء
00:09
الراعي دان تفجير كنيسة مار الياس: إستهداف المسيحيين في الشرق إنقلاب على حقيقته التاريخية
أمن وقضاء
00:09
الراعي دان تفجير كنيسة مار الياس: إستهداف المسيحيين في الشرق إنقلاب على حقيقته التاريخية
7
اسرار
23:21
أسرار الصحف 23-06-2025
اسرار
23:21
أسرار الصحف 23-06-2025
8
خبر عاجل
06:14
الجيش اللبناني يُجدّد كشفه على أحد الأبنية في منطقة الحدت - حي الأميركان علمًا أن المبنى مدمّر
خبر عاجل
06:14
الجيش اللبناني يُجدّد كشفه على أحد الأبنية في منطقة الحدت - حي الأميركان علمًا أن المبنى مدمّر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More