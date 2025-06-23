نهاية مأساوية لابنة الـ20 سنة... ارتكب جريمته ثم طمأن والدتها

تحوّلت شقة إيوان ميثفين وحبيبته فينيكس سبينسر في اسكتلندا إلى مشهدٍ مرعبٍ بعد أن أقدم على قتلها بوحشية ثمّ قطع رأسها محاولا تقطيع جثتها.



وفي التفاصيل، توفيت فينيكس، البالغة من العمر 20 عامًا، بعد خنقها قبل أن تُطعن 20 مرة.



وخلال 48 ساعةً بين قطع رأس صديقته وإبلاغ الشرطة بوفاتها، أرسل ميثفين رسالةً نصيةً إلى والدة فينيكس ليُقنعها بأن ابنتها على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأنها قامت بزيارة مواقع إباحية لأكثر من 170 مرة.



واعترف ميثفين بجريمة القتل المروعة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، مدعيًا أنه فقد وعيه بسبب المخدرات.



ومع ذلك، اتضح أن ميثفين، البالغ من العمر 27 عامًا، بقي في الشقة بجوار جثة فينيكس لمدة يومين، وحاول التهرب من العدالة في أعقاب الجريمة مباشرةً.



وعندما حاولت والدة فينيكس، أليسون سبنسر، الاتصال بها، تظاهر بأنها لا تزال على قيد الحياة، مستخدمًا هاتفها لإرسال رسائل نصية مطمئنة.



وبعد دقائق من إرسال إحدى الرسائل، كان ميثفين يتصفح مقاطع فيديو إباحية أثناء محاولته شراء المخدرات.



وقال القاضي اللورد ماثيوز إن ميثفين أقرّ بالذنب في "جريمة مروعة وشنيعة" ومن المقرر أن يُصدر الحكم في 14 تموز.