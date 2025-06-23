الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نهاية مأساوية لابنة الـ20 سنة... ارتكب جريمته ثم طمأن والدتها

منوعات
2025-06-23 | 08:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نهاية مأساوية لابنة الـ20 سنة... ارتكب جريمته ثم طمأن والدتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نهاية مأساوية لابنة الـ20 سنة... ارتكب جريمته ثم طمأن والدتها

تحوّلت شقة إيوان ميثفين وحبيبته فينيكس سبينسر في اسكتلندا إلى مشهدٍ مرعبٍ بعد أن أقدم على قتلها بوحشية ثمّ قطع رأسها محاولا تقطيع جثتها.

وفي التفاصيل، توفيت فينيكس، البالغة من العمر 20 عامًا، بعد خنقها قبل أن تُطعن 20 مرة.

وخلال 48 ساعةً بين قطع رأس صديقته وإبلاغ الشرطة بوفاتها، أرسل ميثفين رسالةً نصيةً إلى والدة فينيكس ليُقنعها بأن ابنتها على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأنها قامت بزيارة مواقع إباحية لأكثر من 170 مرة.

واعترف ميثفين بجريمة القتل المروعة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، مدعيًا أنه فقد وعيه بسبب المخدرات.

ومع ذلك، اتضح أن ميثفين، البالغ من العمر 27 عامًا، بقي في الشقة بجوار جثة فينيكس لمدة يومين، وحاول التهرب من العدالة في أعقاب الجريمة مباشرةً.

وعندما حاولت والدة فينيكس، أليسون سبنسر، الاتصال بها، تظاهر بأنها لا تزال على قيد الحياة، مستخدمًا هاتفها لإرسال رسائل نصية مطمئنة.

وبعد دقائق من إرسال إحدى الرسائل، كان ميثفين يتصفح مقاطع فيديو إباحية أثناء محاولته شراء المخدرات.

وقال القاضي اللورد ماثيوز إن ميثفين أقرّ بالذنب في "جريمة مروعة وشنيعة" ومن المقرر أن يُصدر الحكم في 14 تموز.
 

آخر الأخبار

منوعات

مأساوية

لابنة

الـ20

سنة...

ارتكب

جريمته

والدتها

LBCI التالي
مشادة كلامية حادة بين مضيفة طيران وامرأة... السبب غريب وهذا مصير الأخيرة! (فيديو)
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-05-17

ابنة بيونسيه حديث الصحافة... هكذا أنقذت والدتها من موقف محرج على خشبة المسرح! (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-04-02

ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها... نسخة مصغّرة عن والدتها! (صور)

LBCI
منوعات
2025-05-21

انفصلت عنه وحاولت الهروب يائسة... ابنة الـ25 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية: ما فعله حبيبها بها مروّع!

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-25

القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:55

مشادة كلامية حادة بين مضيفة طيران وامرأة... السبب غريب وهذا مصير الأخيرة! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:33

العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض

LBCI
منوعات
2025-06-22

"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
منوعات
2025-06-20

تعود إلى شعب "تشانكاي"... اكتشاف مقبرة من العصر ما قبل الإسباني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:37

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-02

وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات البلدية والاختيارية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-01

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:11

ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في دير مار ضومط في القبيات…

LBCI
أخبار لبنان
08:10

جلسات حوارية بين ألفا وتاتش برعاية وزير الاتصالات قبيل موسم الصيف

LBCI
أخبار لبنان
07:23

بو صعب يعلن عن جلسة نيابية في 30 حزيران ويؤكد: المقاومة ملتزمة و"لم تطلق أي رصاصة" منذ اتفاق وقف النار

LBCI
أخبار دولية
06:43

غروسي: التصعيد لن يجد بأي حل ويجب العودة إلى طاولة المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
06:41

اليوم الحادي عشر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

تفاصيل الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل...

LBCI
أخبار دولية
05:43

كالاس: إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرا للغاية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:00

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وطهران ترد بأن الوقت لم يحن بعد

LBCI
خبر عاجل
01:31

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي

LBCI
منوعات
15:33

العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض

LBCI
خبر عاجل
12:19

التلفزيون السوريّ: انتحاريّ فجّر حزامًا ناسفًا داخل الكنيسة في دمشق

LBCI
أخبار دولية
05:47

سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25

LBCI
أمن وقضاء
00:09

الراعي دان تفجير كنيسة مار الياس: إستهداف المسيحيين في الشرق إنقلاب على حقيقته التاريخية

LBCI
اسرار
23:21

أسرار الصحف 23-06-2025

LBCI
خبر عاجل
06:14

الجيش اللبناني يُجدّد كشفه على أحد الأبنية في منطقة الحدت - حي الأميركان علمًا أن المبنى مدمّر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More