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في بريطانيا... موجة حر تثير الفوضى و"الجنون" وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
2025-06-23 | 12:11
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في بريطانيا... موجة حر تثير الفوضى و"الجنون" وهذه التفاصيل (فيديو)
شهدت أجزاء من بريطانيا حالة من الفوضى العارمة خلال الأيام الأخيرة، حيث أظهرت مقاطع فيديو اندلاع نزاعات خلال موجة الحر التي وصلت فيها درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية.
وفي التفاصيل، تشاجر حوالي 50 شابًا في منتجع برودستيرز في مقاطعة كينت يوم السبت، بعد يومين فقط من قيام مجموعة أخرى بتحطيم مطعم إيطالي.
كما أظهرت لقطات صادمة شجارًا داميًا بين شابين في سباق رويال أسكوت، حيث تبادلا اللكمات بشراسة في بيركشاير يوم الخميس.
وفي مكان آخر، نُقل رجل يبلغ من العمر 35 عامًا إلى قسم الطوارئ مصابًا بجروح في الوجه إثر شجار كبير في كينغستون، جنوب غرب لندن، في الساعات الأولى من صباح أمس.
وفي تشيسترفيلد، ديربيشاير، نُقل رجل في العشرينيات من عمره إلى المستشفى بعد شجار خارج حانة مساء الجمعة.
وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أُصيب رجل بجروح خطيرة صباح الجمعة إثر شجار في عيادة طبيب عام في ويسبيتش، والذي اعتُبر لاحقًا حادثًا خطيرًا.
المصدر
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بريطانيا...
الفوضى
و"الجنون"
التفاصيل
(فيديو)
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