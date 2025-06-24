"صدمتني سيارة لكنها في الواقع أنقذت حياتي"... مصير مفاجئ بانتظار رجل ثلاثيني

عبّر رجل ثلاثيني عن شعوره بالامتنان بعد أن صدمته سيارة أثناء ركوبه السكوتر الكهربائي لأن الحادث "أنقذ حياته بالفعل".



وبينما كان كونور ماكان عائدًا إلى منزله صدمته سيارة ونُقل إلى المستشفى فورًا.



وأثناء وجوده في المستشفى، خضع كونور لبعض الفحوصات الروتينية للتأكد من عدم وجود نزيف أو ارتجاج في الدماغ بعد الحادث لكن النتائج لم تكن متوقعة حيث اكتشف إصابته بورم سرطاني.



وفي هذا السياق، خضع كونور لعمليات جراحية عدة خلال فترة العلاج واستطاع الأطباء إزالة 70% من الورم.



وبعد رحلة طويلة مع العلاج، تعافى كونور وتمكن من العودة إلى عمله بعد ستة أشهر ولكن عاوده المرض مؤخرا وبات الآن في الأسبوع الرابع من العلاج.