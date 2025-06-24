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قبل 6 أشهر من زفافها... عقم يصيب هذه الشابة بسبب خطأ شائع!
منوعات
2025-06-24 | 10:00
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قبل 6 أشهر من زفافها... عقم يصيب هذه الشابة بسبب خطأ شائع!
قبل أشهر من استعداد اختصاصية التغذية، سينثيا دونوفان للزواج، قررت اتباع حمية غذائية ولكنها لم تتوقع ما كان بانتظارها.
وفي التفاصيل، بدأت دونوفان التي كانت تتبع بالفعل نمط حياة صحي، بتناول المزيد من الخضار واللحوم الخالية من الدهون كالأسماك والدجاج، وممارسة الرياضة سبعة أيام في الأسبوع.
وبينما تمكنت دونوفان من الوصول إلى وزنها المثالي في الوقت المناسب قبل زفافها، إلا أنها أدركت بعد سنوات الضرر الذي سببه لها نظامها الغذائي الصارم.
وبسبب نقص الدهون الصحية، انخفاض وزن الجسم والإفراط في ممارسة الرياضة، شُخِّصت دونوفان بانقطاع الطمث الوظيفي تحت المهاد.
ويُوصف انقطاع الطمث الوظيفي تحت المهاد بأنه حالة تُؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية لدى المرأة بسبب مشاكل في منطقة من الدماغ مسؤولة عن تنظيم إفراز الهرمونات.
وبحال تُركت هذه الحالة من دون علاج فقد تُسبب العقم ومشاكل صحية أخرى طويلة الأمد، بما في ذلك فقدان كثافة العظام.
وعلى مدى سنوات، واصل الزوجان البحث عن حلول، حيث خضعت دونوفان للعلاجات الهرمونية والمكملات الغذائية والوخز بالإبر لاستعادة دورتها الشهرية ومعالجة العقم.
وبحلول سن الثلاثين، بدأت دونوفان بالخضوع للتلقيح الاصطناعي، حيث واصلت البحث عن إجابات حول حالتها لكنها فشلت في الحمل بعد ثلاث دورات.
ومع ذلك، بعد أن قللت تمامًا من تمارينها الرياضية المكثفة وزيادة استهلاكها للسعرات الحرارية، حملت دونوفان بابنها الأول عام ٢٠١٦ عن طريق التلقيح الاصطناعي.
وبعد فترة، حملت دونوفان مجددًا بابنها الثاني من دون تدخل طبي.
وبعد سنوات من التعافي واستعادة عافيتها، قالت دونوفان: "يمكنكِ تحسين لياقتكِ البدنية، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك مبالغًا به. لا ينبغي أن يُؤثر ذلك سلبًا على صحتكِ".
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زفافها...
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