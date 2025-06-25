الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جيف بيزوس في البندقية للاحتفال بزفافه رغم احتجاجات سكان محليين

منوعات
2025-06-25 | 15:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جيف بيزوس في البندقية للاحتفال بزفافه رغم احتجاجات سكان محليين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جيف بيزوس في البندقية للاحتفال بزفافه رغم احتجاجات سكان محليين

يتواجد الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" الملياردير جيف بيزوس حاليا في مدينة البندقية الإيطالية، حيث من المقرر أن يتزوج في مراسم باذخة تنطلق الخميس أثارت امتعاضا لدى سكان محليين.

وشوهد بيزوس وزوجته المقبلة لورين سانشيز وهما يدخلان فندق "أمان" الفاخر على القناة الكبرى حيث يمكن أن تتجاوز تكلفة الإقامة 10 آلاف يورو للّيلة الواحدة.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الخميس وتُختتم السبت بحفلة في مكان سري لأسباب أمنية.

وحجز كل من جيف بيزوس (61 عاما) ولورين سانشيز (55 عاما)، وكلاهما مطلقان، بالكامل أفخم فنادق المدينة لاستقبال ضيوفهما المرموقين، ومن بينهم مشاهير كثر من أمثال ليوناردو دي كابريو وميك جاغر وكيم كارداشيان وأوبرا وينفري وأورلاندو بلوم وإيفانكا ترامب.

وصلت ابنة الرئيس الأميركي إلى البندقية في وقت متأخر عصر الثلاثاء برفقة زوجها جاريد كوشنر وأطفالها، بحسب مصور في وكالة فرانس برس.

وأثارت مظاهر البذخ المفرط هذه جدلا في البندقية، حيث يخشى البعض أن يفاقم الضيوف ومرافقوهم صعوبات التنقل في مدينتهم المزدحمة أصلا.

وانتشرت ملصقات تحمل شعار "لا مكان لبيزوس" في أنحاء المدينة في الأيام الأخيرة، كما رفع ناشطون في منظمة غرينبيس البيئية الثلاثاء ملصقا ضخما في ساحة القديس مرقس يحمل صورة لبيزوس وهو يضحك، مع تعليق "إذا استطعت استئجار البندقية لحفل زفافك، يمكنك دفع مزيد من الضرائب".

وكتب الرئيس الإقليمي لمنطقة فينيتو لوكا زايا على فيسبوك الأربعاء "لطالما رحبت البندقية بالجميع. لذا أرحب ترحيبا حارا بجيف بيزوس ولورين سانشيز اللذين اختارا أجمل مدينة في العالم للاحتفال بيومهما المميز".

وقد فرضت المدينة التي بُنيت على مر القرون على جزر صغيرة في البحيرة، رسوم دخول مثيرة للجدل على الزوار النهاريين، لكن البعض يدعو إلى سياسة أكثر طموحا لمعالجة أزمة السكن.

واستعان الزوجان اللذان تبرعا أيضا للجمعيات الخيرية المحلية، بحرفيين محليين خصوصا في الحلويات وزجاجيات "مورانو" الشهيرة.

منوعات

بيزوس

البندقية

للاحتفال

بزفافه

احتجاجات

محليين

LBCI التالي
"لقد أمضينا سنوات ننتظر العدالة"... تحديد موعد بدء محاكمة المؤثر الذكوري أندرو تايت
محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-20

احتفالات الفصح… بعضُها تميز بعادات محلية خاصة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-26

حفلة زفاف في بوادي - بعلبك تتحوّل إلى مأتم

LBCI
فنّ
2025-04-15

زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود يقترب... إليكم الموعد!

LBCI
فنّ
2025-04-06

جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله بحضور شخصيات إعلامية وفنية بارزة (صور وفيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:34

"لقد أمضينا سنوات ننتظر العدالة"... تحديد موعد بدء محاكمة المؤثر الذكوري أندرو تايت

LBCI
منوعات
02:43

محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!

LBCI
منوعات
2025-06-24

قبل 6 أشهر من زفافها... عقم يصيب هذه الشابة بسبب خطأ شائع!

LBCI
منوعات
2025-06-24

"صدمتني سيارة لكنها في الواقع أنقذت حياتي"... مصير مفاجئ بانتظار رجل ثلاثيني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-06-13

شاهد من رويترز: سماع دوي عدة انفجارات في القدس

LBCI
فنّ
2025-04-15

"إنزو" للمخرج الراحل لوران كانتيه يفتتح "أسبوعي المخرجين" في مهرجان كان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-17

في الذكرى الثلاثين لتأسيسه... المجلس الدستوري يعقد ندوة بعنوان "المحاكم الدستورية في المشرق"

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-15

خدمات الطوارئ الإسرائيلية: سقوط صاروخ في وسط إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

القديسة تريزيا تجول في أرض القديسين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ذخائر القديسة تيريزا تجوب لبنان... وتحطّ في بشري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الكرز اللبناني سفيرنا إلى العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران... مرحلة جديدة من الترقب لما بعد الاتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في لجنة الرقابة على المصارف عقدة الصلاحيات والتسميات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:12

برفقة وائل كفوري... شانا عبود تطل علناً ببطن منتفخ والجمهور يعلّق: حامل! (فيديو)

LBCI
منوعات
02:43

محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!

LBCI
أخبار لبنان
04:15

الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...

LBCI
موضة وجمال
10:28

"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)

LBCI
فنّ
03:32

"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!

LBCI
أخبار دولية
10:38

الأمين العام لحلف الأطلسي يشيد بـ"دادي" ترامب الذي أوقف "الشجار" بين إسرائيل وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل

LBCI
خبر عاجل
11:41

وسائل إعلام إيرانية: وفاة علي شادماني قائد مركز القيادة بالحرس الثوري متأثرا بجروح لحقت به الأسبوع الماضي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More