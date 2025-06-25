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جيف بيزوس في البندقية للاحتفال بزفافه رغم احتجاجات سكان محليين
منوعات
2025-06-25 | 15:27
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جيف بيزوس في البندقية للاحتفال بزفافه رغم احتجاجات سكان محليين
يتواجد الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" الملياردير جيف بيزوس حاليا في مدينة البندقية الإيطالية، حيث من المقرر أن يتزوج في مراسم باذخة تنطلق الخميس أثارت امتعاضا لدى سكان محليين.
وشوهد بيزوس وزوجته المقبلة لورين سانشيز وهما يدخلان فندق "أمان" الفاخر على القناة الكبرى حيث يمكن أن تتجاوز تكلفة الإقامة 10 آلاف يورو للّيلة الواحدة.
ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الخميس وتُختتم السبت بحفلة في مكان سري لأسباب أمنية.
وحجز كل من جيف بيزوس (61 عاما) ولورين سانشيز (55 عاما)، وكلاهما مطلقان، بالكامل أفخم فنادق المدينة لاستقبال ضيوفهما المرموقين، ومن بينهم مشاهير كثر من أمثال ليوناردو دي كابريو وميك جاغر وكيم كارداشيان وأوبرا وينفري وأورلاندو بلوم وإيفانكا ترامب.
وصلت ابنة الرئيس الأميركي إلى البندقية في وقت متأخر عصر الثلاثاء برفقة زوجها جاريد كوشنر وأطفالها، بحسب مصور في وكالة فرانس برس.
وأثارت مظاهر البذخ المفرط هذه جدلا في البندقية، حيث يخشى البعض أن يفاقم الضيوف ومرافقوهم صعوبات التنقل في مدينتهم المزدحمة أصلا.
وانتشرت ملصقات تحمل شعار "لا مكان لبيزوس" في أنحاء المدينة في الأيام الأخيرة، كما رفع ناشطون في منظمة غرينبيس البيئية الثلاثاء ملصقا ضخما في ساحة القديس مرقس يحمل صورة لبيزوس وهو يضحك، مع تعليق "إذا استطعت استئجار البندقية لحفل زفافك، يمكنك دفع مزيد من الضرائب".
وكتب الرئيس الإقليمي لمنطقة فينيتو لوكا زايا على فيسبوك الأربعاء "لطالما رحبت البندقية بالجميع. لذا أرحب ترحيبا حارا بجيف بيزوس ولورين سانشيز اللذين اختارا أجمل مدينة في العالم للاحتفال بيومهما المميز".
وقد فرضت المدينة التي بُنيت على مر القرون على جزر صغيرة في البحيرة، رسوم دخول مثيرة للجدل على الزوار النهاريين، لكن البعض يدعو إلى سياسة أكثر طموحا لمعالجة أزمة السكن.
واستعان الزوجان اللذان تبرعا أيضا للجمعيات الخيرية المحلية، بحرفيين محليين خصوصا في الحلويات وزجاجيات "مورانو" الشهيرة.
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