"لقد أمضينا سنوات ننتظر العدالة"... تحديد موعد بدء محاكمة المؤثر الذكوري أندرو تايت

أعلن القضاء البريطاني الأربعاء أن المؤثر الذكوري أندرو تايت الذي تتهمه أربع نساء بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في المملكة المتحدة، سيُحاكم مدنيا ابتداءً من 22 حزيران 2026.



تقاضي النساء الأربع أندرو تايت في دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن على أفعال يُتهم بارتكابها بين عامي 2012 و2015.



وكان تايت البالغ 38 عاما قد نفى اتهامات المدعيات، واصفا إياها بـ"الأكاذيب" و"الافتراءات الفاضحة".



وحددت قاضية في المحكمة العليا الأربعاء موعد بدء المحاكمة في 22 حزيران 2026، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ في شباط 2027.



وقالت القاضية في الجلسة "يجب أن نضمن حدوث ذلك"، مضيفة "ليس من مصلحة أحد تأجيل هذه القضية حتى عام 2027".



ورحبت المدعيات بقرار تقديم موعد المحاكمة. وقلن في بيان "لقد أمضينا سنوات ننتظر العدالة".



وقد تستمر المحاكمة حتى خمسة أسابيع.