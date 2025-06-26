ميشيل أوباما تكشف: أسلوب تربية شهير كان سببا لخلاف كبير بيني وبين باراك وهذا ما حصل (فيديو)

كشفت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما أنها وزوجها، الرئيس السابق باراك أوباما، قد اختلفا حول تطبيق إحدى تقنيات التربية مع ابنتيهما عندما كانتا أصغر سنًا.



وخلال حلقة الأربعاء الأخيرة من بودكاست IMO، الذي تُقدّمه مع شقيقها الأكبر كريغ روبنسون، اعترفت ميشيل أوباما بأنها واجهت هي وباراك بعض المشاكل بسبب اختلاف وجهات نظرهما حول طريقة "فيربر".



ويُذكر أن طريقة فيربر هي تقنية اشتهرت عام ١٩٨٥ على يد الدكتور ريتشارد فيربر، وتُستخدم لتدريب الأطفال على النوم من خلال تعليمهم كيفية تهدئة أنفسهم، وفقًا لعيادة كليفلاند.



كما أن إحدى الأفكار الرئيسية لهذه التقنية هي اطمئنان الأهل على الطفل أثناء نومه فقط في فترات زمنية محددة، حتى لو كان يبكي.



ومع ذلك، كان باراك مؤيدًا وميشيل معارضةً لاعتماد هذه التقنية خلال تربية ماليا وساشا، وقالت: "حسنًا، لم أُرِد فعل ذلك. باراك هو من فعل ذلك. لا أعرف إن كان بإمكاني فعل ذلك، لأنني لم أؤيد فكرة ترك الطفلة تبكي".



ومع ذلك، اتضح أن الطريقة نجحت مع عائلتهما، حيث لم يستغرق الأمر أكثر من أسبوع حتى اعتادت عليها الفتاتان.