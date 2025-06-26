علماء يكشفون: هذا هو السر خلف الزواج السعيد

اكتشف باحثون من جامعة سيليزيا في بولندا أن إظهار المودة علنًا يرتبط بزيادة الرضا في العلاقة.



ووُجّهت إلى المشاركين في الدراسة أسئلة حول إظهارهم للمودة علنًا ومواقفهم وسلوكياتهم السلبية تجاه الآخرين الذين يُظهرون مشاعرهم.



وكشف التحليل أن إظهار المودة الرومانسية كإمساك الأيدي أو التقبيل أو العناق علنًا، يعزز الرضا في العلاقة ويحسّن الصحة النفسية ويقلل التوتر.