الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حادث صادم في سباق "ناسكار": عضو في طاقم الصيانة يقع ضحية "إطار طائر" (فيديو)
منوعات
2025-06-27 | 14:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حادث صادم في سباق "ناسكار": عضو في طاقم الصيانة يقع ضحية "إطار طائر" (فيديو)
تعرض أحد أعضاء طاقم الصيانة في سباق "ناسكار" نهاية الأسبوع الماضي لإصابات عدة بعد أن طار إطار من إحدى سيارات المتسابقين خلال توقفها في منطقة الصيانة.
وكان جي بي كيلي يعمل كفني تبديل إطارات للمتسابق شاين فان جيزبيرغن، عندما دخل زميله في فريق "تراكهاوس رايسينغ"، السائق إيه جاي ألمندينغر، لإجراء توقف فني في نفس الوقت.
لكن الأمور خرجت عن السيطرة على حلبة بوكــونو، حيث أظهرت لقطات من داخل سيارة ألمندينغر لحظة انزلاقه العميق داخل منطقة التوقف الخاصة به، ما تسبب في اصطدامه بإطار كان أحد أعضاء طاقمه يمسك به، مما أدى إلى طيران الإطار في الهواء، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وارتطم الإطار الطائر بفني الإطارات كيلي، ودفع بمسدسه الهوائي إلى جانبه بقوة، مما تسبب له بألم شديد.
وأُظهرت اللقطات كيلي، وهو لاعب لاكروس محترف سابق، منحنياً على الأرض من شدة الألم قبل أن يستأنف عمله لاحقاً.
لكن تبين لاحقاً، بحسب ما كشفه سكيب فلوريس في بودكاست Stacking Pennies، أن كيلي قد نُقل إلى المستشفى بعدما تبيّن أنه يعاني من كسور في ضلعين.
بدوره، أوضح كيلي لاحقا أنه أصيب أيضًا بتوقف جزئي في الرئة نتيجة الحادث.
منوعات
"ناسكار":
الصيانة
"إطار
طائر"
(فيديو)
التالي
في سماء الفلبين... سحابة تثير دهشة الحشود خارج الكنيسة: "تشبه يسوع المسيح" (فيديو)
فوضة عارمة وإلغاء رحلات جوية في اليابان... بسبب دبّ!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-07
قوى الأمن: تدابير مرورية خلال سباق "كأس المرحوم طانيوس المير" في ضبية
أمن وقضاء
2025-06-07
قوى الأمن: تدابير مرورية خلال سباق "كأس المرحوم طانيوس المير" في ضبية
0
أخبار دولية
2025-05-27
حادث الدهس بسيارة في ليفربول "معزول" ولا يُعامل كحادث إرهابي
أخبار دولية
2025-05-27
حادث الدهس بسيارة في ليفربول "معزول" ولا يُعامل كحادث إرهابي
0
فنّ
2025-04-08
"قبلني خلافا لإرادتي" وما فعله بعدها صادم... اتهامات خطيرة تطال كاتب سيناريو فيلم "تاكسي درايفر"
فنّ
2025-04-08
"قبلني خلافا لإرادتي" وما فعله بعدها صادم... اتهامات خطيرة تطال كاتب سيناريو فيلم "تاكسي درايفر"
0
أخبار دولية
2025-06-12
الخطوط الهندية: رحلة متجهة من أحمد أباد إلى لندن غاتويك تعرضت لـ"حادث"
أخبار دولية
2025-06-12
الخطوط الهندية: رحلة متجهة من أحمد أباد إلى لندن غاتويك تعرضت لـ"حادث"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:00
في سماء الفلبين... سحابة تثير دهشة الحشود خارج الكنيسة: "تشبه يسوع المسيح" (فيديو)
منوعات
15:00
في سماء الفلبين... سحابة تثير دهشة الحشود خارج الكنيسة: "تشبه يسوع المسيح" (فيديو)
0
منوعات
2025-06-26
فوضة عارمة وإلغاء رحلات جوية في اليابان... بسبب دبّ!
منوعات
2025-06-26
فوضة عارمة وإلغاء رحلات جوية في اليابان... بسبب دبّ!
0
منوعات
2025-06-26
تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الهندية المنكوبة
منوعات
2025-06-26
تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الهندية المنكوبة
0
منوعات
2025-06-26
علماء يكشفون: هذا هو السر خلف الزواج السعيد
منوعات
2025-06-26
علماء يكشفون: هذا هو السر خلف الزواج السعيد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:40
ترامب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا "فورا"
أخبار دولية
14:40
ترامب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا "فورا"
0
صحف اليوم
00:11
الملف اللبناني على الطاولة خلال اجتماع باراك وبن فرحان (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:11
الملف اللبناني على الطاولة خلال اجتماع باراك وبن فرحان (الأنباء الإلكترونية)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان شارف على انجاز رده على الطرح الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان شارف على انجاز رده على الطرح الأميركي
0
منوعات
15:00
في سماء الفلبين... سحابة تثير دهشة الحشود خارج الكنيسة: "تشبه يسوع المسيح" (فيديو)
منوعات
15:00
في سماء الفلبين... سحابة تثير دهشة الحشود خارج الكنيسة: "تشبه يسوع المسيح" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
ملف المعادن النادرة... نحو الإنفراج
تقارير نشرة الاخبار
14:19
ملف المعادن النادرة... نحو الإنفراج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
5 محطات في البقاع طبعت في زيارة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
تقارير نشرة الاخبار
14:16
5 محطات في البقاع طبعت في زيارة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جرعة فضول يمكن أن تكون آخر جرعة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جرعة فضول يمكن أن تكون آخر جرعة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
السياحة تنهض بالأمل... صيفٌ واعد رغم التحديات
تقارير نشرة الاخبار
14:07
السياحة تنهض بالأمل... صيفٌ واعد رغم التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
بعد مباحثات وفد من شركة ستارلينك في لبنان… ماسك اتّصل بالرئيس عون
تقارير نشرة الاخبار
14:05
بعد مباحثات وفد من شركة ستارلينك في لبنان… ماسك اتّصل بالرئيس عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المختارة تستدرك لحظة اقيليمة خطرة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المختارة تستدرك لحظة اقيليمة خطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بعد اغتيال صراف وولديه في الجنوب... إسرائيل تحلل دم خمسة صرافين لبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بعد اغتيال صراف وولديه في الجنوب... إسرائيل تحلل دم خمسة صرافين لبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان شارف على انجاز رده على الطرح الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان شارف على انجاز رده على الطرح الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إندفاعة أميركية في شأن إنجاز تسوية واسعة في المنطقة... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إندفاعة أميركية في شأن إنجاز تسوية واسعة في المنطقة... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
2
أمن وقضاء
10:13
قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها
أمن وقضاء
10:13
قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها
3
أخبار لبنان
11:49
مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل
أخبار لبنان
11:49
مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل
4
أخبار دولية
10:18
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
أخبار دولية
10:18
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
5
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
6
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
7
خبر عاجل
08:00
أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب
خبر عاجل
08:00
أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب
8
أخبار لبنان
04:14
مصرف لبنان يوضح: لا علاقة لنا بقرار رفع السرية المصرفية عن حسابات متهمين سابقين بالفساد
أخبار لبنان
04:14
مصرف لبنان يوضح: لا علاقة لنا بقرار رفع السرية المصرفية عن حسابات متهمين سابقين بالفساد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More