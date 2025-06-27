في سماء الفلبين... سحابة تثير دهشة الحشود خارج الكنيسة: "تشبه يسوع المسيح" (فيديو)

شهدت مجموعة من الحشود ما يعتقد الكثيرون أنها علامة توراتية، حيث ظهرت سحابة تشبه السيد يسوع المسيح في وضح النهار.



وفي التفاصيل، التُقط هذا المشهد المذهل بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بينافرانسيا في الفلبين يوم 14 حزيران حيث تجمّع الناس للصلاة، عندما رصد العديد من أبناء الرعية سحابة على شكل شخص واقف.



وسمح الفيديو لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بملاحظة التفاصيل كالرأس، الشعر الطويل، الساقين والذراع الممدودة.



وبالنسبة للكثيرين في الفلبين، كانت هذه الرؤية علامة حتميةً على الوجود الإلهي.



وفي حين نشر الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل وآيات من الكتاب المقدس، مُعربين عن اعتقادهم بأن السحابة علامة سماوية، أعرب آخرون عن شكوكهم تجاه الموضوع.