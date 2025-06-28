الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد زيارته لكل دول العالم... شاب يُرشّح وجهات خفية تفوق التوقعات

منوعات
2025-06-28 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد زيارته لكل دول العالم... شاب يُرشّح وجهات خفية تفوق التوقعات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد زيارته لكل دول العالم... شاب يُرشّح وجهات خفية تفوق التوقعات

بعد أن حقّق إنجازًا استثنائيًا بزيارة جميع دول العالم الـ195، شارك الرحالة الألماني لوكا فِردمينغس، البالغ من العمر 23 عامًا، رأيه في الدول التي يعتبرها "مبالغًا فيها" مقابل وجهات يرى أنها كنوز مخفية لم تنل حقها من التقدير.

لوكا، الذي بدأ السفر في سن الرابعة عشرة من خلال مشاركته في مهرجانات استعراضية كعارض مهارات في فنّ الجَغْلَة (juggling)، تحوّل شغفه إلى نمط حياة بعد جائحة كورونا، حيث قرر أن يكرّس وقته لاكتشاف العالم بشكل كامل.

وفي حديثه إلى صحيفة "ديلي ميل"، قال لوكا إنه يجد بعض الجزر السياحية الصغيرة مملّة ومبالغًا فيها، مثل جزر الأنتيل الصغرى في الكاريبي والمالديف، معتبرًا أن هذه الوجهات لا تقدم سوى الشواطئ الجميلة والمنتجعات الفاخرة دون أي مضمون ثقافي أو طبيعي يثير الاهتمام.

واستثنى من ذلك جزيرة دومينيكا، التي وصفها بأنها إحدى أكثر الوجهات إثارة بالنسبة له.

كما أشار إلى أن تجربة زيارته إلى مصر لم تكن مريحة، قائلاً إنه شعر بـ"الانزعاج المستمر من المضايقات أثناء تنقّله كزائر".

في المقابل، أشاد لوكا بدول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان، كازاخستان، وقرغيزستان، واصفًا إياها بأنها وجهات مبهرة بطبيعتها الساحرة، وضيافتها اللافتة، وتكاليفها المنخفضة.

وفي أوروبا، اعتبر أن دولاً مثل مونتينيغرو (الجبل الأسود)، مقدونيا الشمالية، وإستونيا لا تحظى بالتقدير الكافي رغم جمالها وتنوعها.

آخر الأخبار

منوعات

شاب

ألماني

زار

العالم

البلدان

الدول

أفريقيا

أوروبا

آسيا

الولايات المتحدة الأميركية.

طالب بتعويض قدره 787 مليون دولار... حاكم كاليفورنيا يرفع دعوى تشهير ضد شبكة "فوكس نيوز"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-16

ترامب: العالم أصبح أكثر أمنًا وسيكون أفضل بعد أسابيع قليلة وزيارتي الخليجية كانت رائعة وغير مسبوقة

LBCI
رياضة
2025-04-16

اللبنانيان غسان حجار وسيرج تشوبوليان أنهيا أصعب ماراثونات العالم لإنقاذ شاب يُحارب السرطان

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

بيان للخارجية الإسرائيلية: الوزارة تفعل حالة الطوارئ وغرفة عمليات الطوارئ مفتوحة لكل البعثات الإسرائيلية حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-24

مؤمنون من دول العالم يلقون النظرة الأخيرة على البابا فرنسيس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:30

طالب بتعويض قدره 787 مليون دولار... حاكم كاليفورنيا يرفع دعوى تشهير ضد شبكة "فوكس نيوز"

LBCI
منوعات
15:00

في سماء الفلبين... سحابة تثير دهشة الحشود خارج الكنيسة: "تشبه يسوع المسيح" (فيديو)

LBCI
منوعات
14:28

حادث صادم في سباق "ناسكار": عضو في طاقم الصيانة يقع ضحية "إطار طائر" (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-06-26

فوضى عارمة وإلغاء رحلات جوية في اليابان... بسبب دبّ!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-20

زيلينسكي: القوات الأوكرانية سجلت 2935 انتهاكا لتعهد روسيا بوقف القتال في عيد القيامة

LBCI
منوعات
15:00

في سماء الفلبين... سحابة تثير دهشة الحشود خارج الكنيسة: "تشبه يسوع المسيح" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-11

نتنياهو: استعدنا في عملية خاصة جثمان رقيب أول سقط في معركة تل السلطان في يونيو 1982 خلال حرب لبنان الأولى

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

وسائل إعلام إسرائيلية: مكالمة هاتفية منتظرة بين نتنياهو وترمب قريبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع شمالًا… التفاصيل من مجدليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

ظهور قاآني وشمخاني في تشييع طهران... وخامنئي الغائب الحاضر في خطاب ترامب

LBCI
أخبار لبنان
07:12

أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية يخوضون إنتخابات أعضاء الرابطة...

LBCI
أخبار دولية
04:48

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
04:35

عملية أمنية نوعية في طرابلس… ومعلومات الـLBCI: المطلوب ملاحق بأربع مذكرات عدلية

LBCI
أخبار دولية
14:49

ترامب يعلن أنه أوقف العمل على تخفيف العقوبات عن إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

ملف المعادن النادرة... نحو الإنفراج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

5 محطات في البقاع طبعت في زيارة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جرعة فضول يمكن أن تكون آخر جرعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:19

مصدر "الجمهورية": القبض على رؤوس إرهابيّة كانوا في صدد تنفيذ عمليّات إرهابية في مناطق لبنانية وضدّ الجيش

LBCI
أخبار لبنان
11:49

مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل

LBCI
أخبار لبنان
14:49

باسيل لـ"جدل": الحكومة الحالية عبارة عن عجز في حصر السلاح في عودة اللاجئين وفي الإصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

بعد اغتيال صراف وولديه في الجنوب... إسرائيل تحلل دم خمسة صرافين لبنانيين

LBCI
أخبار دولية
14:49

ترامب يعلن أنه أوقف العمل على تخفيف العقوبات عن إيران

LBCI
حال الطقس
03:14

درجات الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين بقليل

LBCI
صحة وتغذية
14:17

تحذير علمي: هذا النوع الشائع من القهوة قد يعرضكم لخطر الإصابة بمرض خطير في العين

LBCI
خبر عاجل
13:56

باسيل لـ ⁧"جدل‬⁩": عندما أخذ الرئيس جوزاف عون موضوع تسليم السلاح على عاتقه لم يستطع تغيير شيء فلا حوار جدّيًا وتصريحات الشيخ قاسم تدل على ذلك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More