بعد زيارته لكل دول العالم... شاب يُرشّح وجهات خفية تفوق التوقعات

بعد أن حقّق إنجازًا استثنائيًا بزيارة جميع دول العالم الـ195، شارك الرحالة الألماني لوكا فِردمينغس، البالغ من العمر 23 عامًا، رأيه في الدول التي يعتبرها "مبالغًا فيها" مقابل وجهات يرى أنها كنوز مخفية لم تنل حقها من التقدير.

لوكا، الذي بدأ السفر في سن الرابعة عشرة من خلال مشاركته في مهرجانات استعراضية كعارض مهارات في فنّ الجَغْلَة (juggling)، تحوّل شغفه إلى نمط حياة بعد جائحة كورونا، حيث قرر أن يكرّس وقته لاكتشاف العالم بشكل كامل.

وفي حديثه إلى صحيفة "ديلي ميل"، قال لوكا إنه يجد بعض الجزر السياحية الصغيرة مملّة ومبالغًا فيها، مثل جزر الأنتيل الصغرى في الكاريبي والمالديف، معتبرًا أن هذه الوجهات لا تقدم سوى الشواطئ الجميلة والمنتجعات الفاخرة دون أي مضمون ثقافي أو طبيعي يثير الاهتمام.



واستثنى من ذلك جزيرة دومينيكا، التي وصفها بأنها إحدى أكثر الوجهات إثارة بالنسبة له.

كما أشار إلى أن تجربة زيارته إلى مصر لم تكن مريحة، قائلاً إنه شعر بـ"الانزعاج المستمر من المضايقات أثناء تنقّله كزائر".

في المقابل، أشاد لوكا بدول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان، كازاخستان، وقرغيزستان، واصفًا إياها بأنها وجهات مبهرة بطبيعتها الساحرة، وضيافتها اللافتة، وتكاليفها المنخفضة.

وفي أوروبا، اعتبر أن دولاً مثل مونتينيغرو (الجبل الأسود)، مقدونيا الشمالية، وإستونيا لا تحظى بالتقدير الكافي رغم جمالها وتنوعها.