فرحة "صاعقة"... ملاكم يتعرّض لصدمة كهربائية أثناء احتفاله بفوزه (فيديو)

شهدت إحدى مباريات "Weed Boxing" في تايلاند حادثاً غريباً، بعدما تعرّض الملاكم الروسي إيفان بارشيكوف لصدمة كهربائية أثناء احتفاله بفوزه.

وبعد تحقيقه الانتصار ورفع سجله الاحترافي إلى 16-5-0، صعد بارشيكوف (29 عاماً) إلى الحبال استعداداً للقفز في المسبح المحيط بالحلبة، لكنه لمس مصباحاً جانبياً فتعرّض لتيار كهربائي جعل جسده يتشنّج ويسقط أرضاً.

ورغم ذلك، نهض سريعاً وأكمل قفزته في الماء، قبل أن يتلقّى الإسعافات اللازمة ويتبيّن أنّه لم يُصب بأذى.

اللافت أن بارشيكوف تعامل مع الموقف بروح مرحة، إذ نشر الفيديو على حسابه في إنستغرام، رغم تداول أنباء غير دقيقة عن تعرّضه لـ"الصعق الكهربائي" المميت.