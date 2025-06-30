بعد الانتقادات التي طالتها... الأمير هاري يخرج عن صمته: "ميغان ماركل كانت أكثر شخص يتعرض للتنمر في العالم"

تطرّق الأمير هاري إلى حملات الكراهية التي تعرضت لها زوجته ميغان ماركل عبر الإنترنت خلال مشاركته في قمة نيكسوس العالمية لعام 2025 في نيويورك.وقال الأمير هاري خلال حديثه عن كيفية مكافحة العزلة الاجتماعية عبر الإنترنت: "أحد أهم أسباب اهتمامنا بالعالم الرقمي هو أن زوجتي، في عام 2018، كانت أكثر شخص يتعرض للتنمر في العالم"، مضيفاً: "كانت تجربة واقعية بالنسبة لنا".وأوضح الأمير هاري أنه يدرك وزوجته أهمية التركيز على تطوير مستقبل"العالم الرقمي"، لافتاً إلى أن "تعاطف الناس يمكن أن يتقلص عندما تصبح حياتهم أكثر صعوبة".وكانت ميغان ماركل قد كشفت في وقت سابق أنها "من بين أكثر الاشخاص تعرضاً للتنمر حول العالم، مضيفةً أنها تعاملت مع الموضوع في بادئ الأمر بشكل سطحي رافضةً كشف المزيد من التفاصيل عن هذه التجربة.