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ما حصل مع ابنة الـ39 عاماً مأساوي: اسمها حول حياتها إلى جحيم وهذه قصتها!

منوعات
2025-07-01 | 06:30
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ما حصل مع ابنة الـ39 عاماً مأساوي: اسمها حول حياتها إلى جحيم وهذه قصتها!
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ما حصل مع ابنة الـ39 عاماً مأساوي: اسمها حول حياتها إلى جحيم وهذه قصتها!

تخوض امرأة من تكساس، تحمل اسمًا غريبًا ولا تملك رقم ضمان اجتماعي (SSN)، معركةً مع الحكومة من أجل هويتها.

وفي التفاصيل، تحمل ساندرا واردلو، البالغة من العمر 39 عامًا من هيوستن، اسم "فتاة" (Girl) في شهادة ميلادها.

وقالت ساندرا لموقع ديلي ميل: "توفيت والدتي عندما كنت أبلغ 9 أشهر ولم تُسمّني وشهادة ميلادي تحتوي فقط على هذا الإسم بالإضافة إلى اسم عائلتي".

وأوضحت ساندرا: "اسم والدتي كاساندرا، لذا فإن والدتي التي ربّتني أعطتني نصف اسم والدتي البيولوجية".

وتواصلت ساندرا بلا كلل مع جهات، منها الضمان الاجتماعي ووزارة الخدمات الصحية في ولاية تكساس، لتصحيح شهادة ميلادها لكن العملية كانت مكلفة ومعقدة، ولم يتمكن أحد من تصحيح المشكلة حتى الآن.

ولفتت ساندرا إلى أنها رُفضت من وظائف عدّة وعجزت عن فتح حسابات مصرفية، مضيفةً أنه لا يسمح لها باستلام شهادات ميلاد أطفالها.

وتابعت: "يقولون إن ساندرا غير موجودة ، أنا متزوجة قانونيًا بهذا الاسم، فهل أنا لست متزوجة؟ لم أتلقَّ أي إجابة على ذلك حتى الآن".

وختمت ساندرا: "أريد فقط أن أغيّر اسمي حتى أتمكن من قضاء وقت ممتع مع أطفالي... هذا ليس ذنبي."

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