موظ ضال تجوّل لساعات في شوارع ستوكهولم (فيديو)

أفادت الشرطة السويدية أن سكان ستوكهولم فوجئوا برؤية حيوان موظٍ ضال يتجوّل في وسط العاصمة يوم الإثنين، وقد اضطرت السلطات لاحقاً إلى إعدامه.

وتلقّت الشرطة في ساعات الصباح الأولى بلاغاتٍ أولية عن وجود موظ صغير، وهو حيوان يُعرف أيضا باسم الأيل في أميركا الشمالية، في ضواحي العاصمة السويدية.

ثم شوهد وهو يتجوّل في شوارع وسط المدينة، ومنها شارع رورستراندز، المليء بالمقاهي والمطاعم ذات الشرفات الخارجية والتي كانت مغلقة في هذا الوقت المبكر.

واضطر عناصر الأجهزة المختصة في نهاية المطاف إلى قتل الحيوان قرابة الساعة السابعة صباحا.

وقالت الناطقة باسم شرطة ستوكهولم سوزانا رينالدو: "عندما تكون حيوانات الموظ موجودة في مناطق مكتظة بالسكان، قد تُشكّل خطرا على حركة المرور وغيرها، ولهذا السبب اتُخذ قرار بإعدام الحيوان".

تنتشر حيوانات الموظ في معظم أنحاء السويد، ويمكن أن يصل طول البالغ منها إلى أكثر من مترين ويتراوح وزنه بين 200 و800 كيلوغرام.

وأوضحت ناطقة أخرى باسم الشرطة تُدعى آنا ويستبرغ لمحطة "إس في تي" أن الموظ الصغير كان على الأرجح تائها بعدما تركته أمه.

وكالة فرانس برس