حوّل شقته إلى مزرعة ماريغوانا... هذا ما حصل مع مواطن كويتي

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بالسجن المؤبد على مواطن اتُّهم بزراعة وتخزين وترويج مادة الماريغوانا داخل شقته في منطقة سلوى، في واحدة من أشد العقوبات المرتبطة بجرائم المخدرات في البلاد.

وجاء الحكم بعد ضبط المتهم متلبساً داخل شقته، حيث عُثر بحوزته على 45 شتلة ماريغوانا، و4 كيلوغرامات معدّة للترويج، إضافة إلى كميات من أكياس التعبئة ومبالغ مالية كبيرة. كما ضُبطت داخل الشقة 37 كيلوغراماً من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة، يُعتقد أنها ناتجة عن عمليات الاتجار.

التحقيقات كشفت أن المتهم استغل خبرته التي اكتسبها أثناء دراسته في الخارج لإنشاء بيئة زراعية مغلقة، واستخدم وسائل متقدمة لتفادي كشف نشاطه، بينها شراء البذور عبر الإنترنت وتحويل الأرباح إلى سبائك لتضليل الجهات الرقابية.

واعتبرت المحكمة أن الكميات المضبوطة وطبيعة الأدلة تشير إلى نية واضحة للاتجار، ما استوجب توقيع أقصى عقوبة ممكنة حفاظاً على أمن المجتمع.