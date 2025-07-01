لمكافحة التلوث... العاصمة الهندية تحظر تزويد السيارات القديمة بالوقود

أعلنت العاصمة الهندية الثلاثاء حظر بيع الوقود للمركبات القديمة، في محاولة من السلطات لمعالجة مشكلة تلوث الهواء التي تعاني منها هذه المدينة الضخمة.

ووفق وكالة فرانس برس، تصنف المدينة بانتظام كإحدى أكثر العواصم تلوثا على مستوى العالم، إذ تغطي سحب الضباب الدخاني سماءها في كل شتاء.

في ذروة الضباب الدخاني، ترتفع مستويات الجزيئات العالقة الملوثة "بي ام 2,5" (PM2.5) - وهي جسيمات دقيقة خطرة مسببة للسرطان يمكنها بفعل صغرها الشديد أن تدخل مجرى الدم عبر الرئتين، إلى أكثر بستين مرة من الحد الأقصى اليومي الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

وقد حُظرت سيارات البنزين التي يزيد عمرها عن 15 عاما، ومركبات الديزل التي يزيد عمرها عن 10 أعوام، من السير على طرق نيودلهي بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2018.

لكن الملايين يخالفون هذه القواعد.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن أكثر من ستة ملايين مركبة من هذا القبيل تسير في شوارع المدينة.

يسعى الحظر الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء إلى إبعادها عن الطرق من خلال منعها من التزود بالوقود.

وقد انتشرت الشرطة وعمال البلدية في محطات الوقود في مختلف أنحاء نيودلهي، حيث جرى تركيب مكبرات صوت وكاميرات للتعرف على لوحات الأرقام.

وقال شرطي مرور متمركز في محطة وقود بالمدينة "تلقينا تعليمات باستدعاء تجار الخردة في حال وصول مثل هذه المركبات".

اعتبارا من تشرين الثاني، سيصار إلى توسيع الحظر ليشمل المدن المحيطة بالعاصمة، وهي منطقة يسكنها أكثر من 32 مليون نسمة.